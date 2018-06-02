Глава МИД Польши: Украина в Ассоциации с ЕС может получить больше, чем поляки

В конце прошлой недели в Варшаве состоялся второй саммит "Восточного партнерства", который стал одним из главных мероприятий первого в истории председательства Польши в Евросоюзе. О результатах саммита и перспективах развития отношений между Украиной и ЕС рассказал глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

Господин министр, подтвердили ли участники саммита "Восточного партнерства", что договор об Ассоциации с Украиной может быть подписан до конца этого года?

Да, это возможно, но в то же время украинская власть знает, как внимательно мы следим за процессами над представителями прежней власти. Евросоюз не выбирает между торговыми делами, соблюдением европейских ценностей, обеспечением независимости правосудия. Для нас это один пакет.

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Торговые документы, переговоры об Ассоциации - это одно, парафирование и подписание - это второе, а третье - вступление в силу. Оно возможно после ратификации документа Европейским парламентом, у которого в этом деле очень четкая позиция, и национальными парламентами. Украинская власть прекрасно это понимает.

Однако если Тимошенко останется в тюрьме, то соглашение до конца этого года может быть парафировано или нет?

Думаю, что практически всегда ошибочны ответы на гипотетические вопросы.

Как будет выглядеть бюджетная перспектива проекта "Восточного партнерства" на 2014-2020 годы?

Финансирование будет увеличено, но ключевым является то, что утвержденный бюджет, несмотря на кризис в ЕС, будет реализоваться. В июле приняты решения, которые вводят в действие финансирование приоритетных проектов. Речь идет, в частности, о дешевых займах для представителей бизнеса, фонде для увеличения энергоэффективности Украины, курсах для чиновников, культурном сотрудничестве. Очень важно, что будем открывать крупные европейские программы для ученых и студентов из стран Партнерства, например Erasmus.

А о каких суммах идет речь?

Мы говорим о почти 2 миллиардах евро еще в этой перспективе, а в следующей точно будет не меньше. Из этой суммы 1,2 миллиарда предусмотрено на сотрудничество с отдельными странами, а дополнительно 600 миллионов на многостороннее сотрудничество с шестью государствами Партнерства. Еще дополнительно будет около 150 миллионов евро. Вместе это составляет почти 2 миллиарда. Однако прошу не забывать, что это перспектива до 2014 года, а средства могут использоваться еще в следующие 3 года.

Gazeta Wyborcza в одном из своих материалов процитировала ваше мнение о том, что Украина в договоре об Ассоциации, который планируется парафировать в этом году, "получит больше, чем получила Польша", когда подписывала свой договор ". Расскажите подробнее, что такого могут получить украинцы?

Когда Польша подписала соглашение в 1991 году, никто даже не хотел говорить о нашем членстве в ЕС. Единственное, что мы к этому соглашению приобщили нашу одностороннюю декларацию о том, что мы бы этого очень хотели. А вы на саммите в Варшаве получили от ЕС признание того, что являетесь "европейским соседом" и что Европа признает "европейские амбиции" Украины. Это не столько, сколько бы вы хотели, ведь момент для расширения не слишком подходящий, но это больше чем мы имели в свое время.

А может ли Украина, как Польша, самостоятельно добавить декларацию о "перспективе членства" к соглашению об Ассоциации?

Конечно, каждая страна может это сделать, но это не будет иметь большого значения.

Вы советовали украинским дипломатам так сделать?

Украина является суверенной страной и может это сделать.

А не будет протеста со стороны Евросоюза?

Декларация европейских амбиций Украины и ее принадлежность к европейским ценностям признана Евросоюзом, и поэтому вы уже достигли больше, чем мы.

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Можете давить, но больше, чем сейчас, не получите. Просто некоторые страны ЕС имеют свои установки, дальше которых они не пойдут. То, что фактически может приблизить интеграцию Украины, - это максимальное использование возможностей "Восточного партнерства" и особенно соглашения об Ассоциации. А это действительно не будет просто - введение 60% acquis (европейской базы законодательства. - Авт.), принятие Верховной Радой нескольких десятков тысяч страниц законодательных актов, и потом - нужно еще их имплементировать. На самом деле это абмициозная программа на 10 лет. Но в случае ее выполнения будете уже очень близко к европейским стандартам.

Можно ли соглашение о ЗСТ внедрить в жизнь отдельно от политической части соглашения об Ассоциации и раньше ее?

Это для нас единый, неразрывный пакет. ЕС, правда, начинал как экономическое объединение, однако сегодня это сообщество, которое базируется на общих ценностях. Если кто думает, что можно иметь привилегии свободной торговли, не придерживаясь европейских ценностей, то он ошибается.

По европейским процедурам, оно тоже должна быть ратифицировано?

Да, это один пакет, который вместе будет ратифицирован.

В конечной декларации саммита благодаря стараниям Польши исчезло слово "долгосрочная" при определении временных перспектив отмены виз для государств Партнерства. По вашим оценкам, когда это может произойти для Украины?

Следует понимать, что требования для отмены визового режима не являются легкими. Это требует огромных усилий с украинской стороны, и в этом вопросе мы можем помочь. Это вопрос фактического контроля границ, выполнения соглашений о реадмиссии с соседями, базы данных выданных паспортов, введения биометрических паспортов и выполнения уже действующих договоров, в частности о Малом пограничном движении или нынешних положений Шенгенского соглашения, на что нет нареканий. Польша знает об этом лучше, потому выдает в Украине больше виз, чем все вместе страны ЕС. Наконец, мы пытаемся это упрощать: мы не только снизили цены на визы, но в кризис мы открыли два новых консульства, а на сегодня внедряем систему визового аутсорсинга, благодаря чему даже в небольших украинских городах, например, в Ивано-Франковске, станет возможной подача заявок на получение виз.

Глава МИД Украины Константин Грищенко недавно отметил, что сохранение такой динамики отношений между Киевом и Брюсселем, сделает возможным безвизовый режим между Украиной и ЕС через 2-3 года. Вы разделяете такой оптимистичный взгляд?

Во время саммита в Брюсселе нас заверили, что как только Украина выполнит необходимые условия и не будет никаких политических препятствий - сразу перейдем к отмене виз.

С технической точки зрения сколько времени необходимо, чтобы выполнить условия для введения безвизового режима: это перспектива 2-3, 5 лет или 10?

Все зависит от Украины, от того, как быстро будут введены биометрические паспорта, соответствующие базы данных. Все зависит от эффективности украинской власти.

Каков опыт других государств-членов ЕС в деле введения безвизового режима?

Считаю, Польша может помочь Украине, потому что мы входили в Шенгенскую зону недавно и имеем еще свежий опыт.

И все же, сколько времени это может занять?

При условии активной мобилизации украинской стороны этого можно достичь за несколько лет.

Господин министр, какой может быть политика Польши относительно Украины, если украинская власть решит интегрироваться вместо ЕС с Российской Федерацией в рамках создаваемого ею Таможенного союза? Есть версия, что такой вариант возможен ...

Украина является независимым государством и вправе самостоятельно решать вопросы своего будущего. Мы рассматриваем Украину как европейский народ, но если украинцы решат по-другому, то будем вынуждены согласиться с этим. Надеюсь, что этот сценарий маловероятен.

В таком случае Польша перестала бы быть для Украины "стратегическим партнером"?

Это гипотетический вопрос ... Для танго нужны двое. Помним, какой была судьба "Вышеградской группы". Мы начинали как Польша, Чехословакия и Венгрия. Затем Чехословакия поделилась, а в Словакии к власти пришло авторитарное популистское правительство, которое выбрало другое направление развития. Через несколько лет словаки вернулись из своего путешествия, и сегодня они не только в ЕС, но и в зоне евро. Но несколько лет потеряли.

Что, по вашему мнению, Киев может сделать для развития "Восточного партнерства"?

Быстро внедрить в жизнь соглашение об Ассоциации и быстро реформироваться. Если бы Украина, как большая страна бывшего СССР, показала, что может достичь успеха в строительстве демократического, динамичного общества и эффективной экономики, то это стало бы примером для подражания не только для государств Кавказа, Средней Азии, но и для России.

В какой атмосфере проходили встречи президента Украины с представителями польских властей в рамках саммита "Восточного партнерства"? Чувствовалась ли некая нервозность, жесткость с одной или другой стороны?

У наших президентов близкие отношения, и это больше, чем простое знакомство.

Беседовали Роман Кисиль (УНИАН) и Юрий Банахевич (Укринформ)