Похищенный в Украине палестинец рассказал о подготовке боевиков

Контролирующее сектор Газа исламистское движение ХАМАС открыло военную академию. Об этом, как сообщает израильская газета "Едиот Ахронот", в ходе допросов заявил палестинский инженер Дирар Абу Сиси, похищенный израильскими спецслужбами в Украине в феврале 2011 года.

Журналисты через суд добились частичной публикации стенограмм допросов, из которых стало известно, что решение о создании военной академии было принято после завершения в январе 2009 года израильской операции "Литой свинец".

Анализируя ход операции, руководство ХАМАСа пришло к выводу, что боевики движения подготовлены плохо. Из-за отсутствия дисциплины и опыта многие бойцы бросали свои позиции при приближении израильских войск. Многим страх мешал применять оружие.

В результате при мечетях в секторе Газа начали действовать курсы подготовки боевиков. Экзамены сдаются также в мечетях, либо в существующих университетах. На учебных пособиях нет символики ХАМАСа, а среди инструкторов есть университетские преподаватели и сотрудники министерства образования.

Кроме того, по словам Абу Сиси, наряду с боевой подготовкой личного состава в задачи академии входит усовершенствование ракетных систем, находящихся в распоряжении ХАМАСа. В ходе допросов палестинец признался, что сам принимал участие в этих исследованиях, пишет Лента.ру.

При этом Абу Сиси заявил, что не является экспертом в области взрывчатых веществ, и занимался лишь расчетами, касающимися физических свойств металла - например, способности металлической трубы выдерживать воздействие высокой температуры и давления. Часть информации для своей работы инженер находил в свободном доступе в интернете.

Как сообщал УНИАН, Д.АБУСИСИ работал заместителем гендиректора единственной в секторе Газа электростанции. Он был похищен с поезда «Харьков-Киев» в ночь с 18 на 19 февраля этого года. По показаниям палестинца, трое мужчин похитили его с поезда, а уже в Киеве передали «Моссаду».

В Израиле Д.АБУСИСИ обвиняют в активном участии в террористической организации «Хамас» и других преступлениях, направленных против безопасности Израиля. Д.АБУСИСИ женат на гражданке Украины