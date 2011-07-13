Число подтвержденных жертв катастрофы «Булгарии» достигло 100

Число подтвержденных жертв катастрофы теплохода "Булгария" в Татарстане возросло до ста, передает РИА «Новости» со ссылкой на управлении информации МЧС РФ.

Двухпалубный дизель-электроход "Булгария", построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в трех километрах от берега. На борту судна, по разным данным, находилось от 192 до 209 человек, спасти удалось 79.

Обстоятельства катастрофы выясняются. Свидетели ЧП говорят, что судно вышло из порта с креном на правый борт, а перевернуть его могло боковой волной, сообщил ранее начальник приволжского регионального центра МЧС Игорь ПАНЬШИН. Следствие считает техническую неисправность главной версией ЧП, сообщило ранее МВД по Татарстану.

Родственники опознали 90 погибших, сообщило в среду бюро судебно-медицинской экспертизы республики.