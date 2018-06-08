Президент Франции дал Украине время до конца декабря?

Парламентские выборы во Франции, которые начались 10-го и завершатся 17-го июня, преумножили число недовольных мажоритарной системой, по которой избираются 577 депутатов Национальной Ассамблеи. По результатам первого тура уже понятно, что правящая партия президента Николя Саркози Союз за Народное Движение будет иметь абсолютное большинство голосов. В то же время, например, центристы, чей кандидат Франсуа Байру взял в первом туре президентских выборов 17% голосов, будут иметь не более четырех депутатов. Социологи сетуют на неадекватное представительство интересов разных слоев населения, политики требуют реформы избирательного закона и перехода к пропорциональной системе выборов – по партийным спискам.

Мажоритарная математика

- Во Франции умерла демократия, мы переходим к полному абсолютизму! – патетически провозглашал с экрана телевизора один из кандидатов-коммунистов, которому не посчастливилось принимать участие во втором туре парламентских выборов.

Как везде в мире, телевизионная ночь после выборов во Франции принадлежит комментаторам и аутсайдерам. Победители сдержанно благодарят за доверие, побежденные часами разоблачают недостатки политической системы в государстве.

Однако, в каждом преувеличении есть лишь доля преувеличения. Пусть французская демократия и не умерла, но действенной оппозиции в ближайшие пять лет не будет: по прогонозам, президентская партия возьмет не менее 400 мест в Национальной Ассамблее. Это гарантирует абсолютное большинство. Немногочисленная оппозиция, в которую войдет преимущественно Социалистическая партия, вообще не будет располагать парламентскими механизмами и не сможет помешать тем или иным намерениям нового президента.

- Саркози получил неограниченное поле для маневра, остановить его сможет лишь рассвирипевшая улица, которая со времен Ведикой Французской Революции выполняет в этой стране функцию радикального регулятора политики, - считает политолог Франсуа Порто.

Почему правящая партия в парламенте будет иметь значительно больший процент голосов, чем тот сегмент общества, который - лишь месяц тому назад - поддержал претензии лидера этой партии на должность Президента? Ведь по логике вещей, казалось бы, Союз за Народное Движение должен был бы взять в парламенте столько голосов, сколько получил в первом туре Николя Саркози? Решить политический кроссворд можно, лишь разобравшись в специфической системе французской мажоритарки.

Итак, сразу после первого тура в Национальную Ассамблею попадают те кандидаты, которые набрали свыше 50% голосов. Таких, уже избранных, - 105. Из них лишь один социалист, остальные – члены партии Саркози.

Дальше, во второй тур выходят все, кто собрал 12,5% и больше. На многих участках во втором туре будут соревноваться три, иногда даже четыре кандидата. Магическая цифра „12,5 процентов” позволяет тактические союзы и блоки «в пику» какому-то из кандидатов.

- Специфическая „математика сдерживания” имеет мало общего с реальным пропорциональным представительством взглядов электората и позволяет, например, десятилетиями не пускать в парламент правый радикальный Национальный Фронт, который в действительности представляет 10-15 процентов избирателей. Система стремится к двухпартийности, в сущности вынуждая мелкие партии сдавать свои голоса в интересах крупных политических формирований, отказываясь от участия во втором туре. Политики забавляются цифрами, избиратели теряют веру в политиков и не ходят голосовать, - считает Франсуа Порто.

Парадокс: если в мае 2007 французы продемонстрировали рекордную якву во время президентских выборов, то уже через месяц, в июне, в первом туре парламентской гонки был побит другой рекорд - по неявке. Впервые с послевоенных времен на участки пришли лишь 60,5% граждан. „Слишком сложная, устаревшая система отталкивает людей, которым становится неинтересно чувствовать, что их используют в непонятном процессе”, - процитировала „Монд” спикера Лиги коммунистов-революционеров Оливье Безансно, который в президентской гонке набрал почти 7%, но места в парламенте не получит.

Международные мечты

Что будет делать Николя Саркози с таким огромным ресурсом власти? Об этом задумываются не только на территории Французской Республики, но и за ее границами. В первый месяц президентства новый французский лидер сосредоточился преимущественно на международных проектах. Провел довольно много встреч на высшем уровне, чтобы продвинуть идею „мини-соглашения”, которое бы завершило бы реформу Европейского Союза и позволила бы организации развиваться дальше. На саммите Большой Восьмерки приобщился к активному убеждению Джорджа Буша в вопросе снижения вредных выбросов в атмосферу, инициировал дискуссию о вероятном Средиземноморском Союзе, чтобы вывести Турцию за рамки дискуссии о возможном членстве в ЕС, предложив Анкаре другую, более-менее привлекательную альтернативу...

Кстати, о возможном членстве в ЕС. Имея комфортное большинство в Национальной Ассамблее, Николя Саркози без проблем мог бы провести новое базовое соглашение по функционированию институтов ЕС через парламент, - как он и обещал в своей избирательной программе. Дело за малым – согласием на новый текст договора со стороны остальных 26 стран-членов ЕС. Но идея, якобы, находит симпатиков, и потому есть неплохие шансы, что реформа Европейского Союза опять тронется с места. А как только Европейский Союз разберется со своей внутренней организацией, появится хотя бы формальная перспектива положить на стол переговоров украинское досье. Безусловно, само по себе новое упорядочение ЕС членства Украине не обещает. Но без организации этого внутреннего порядка никакие самые отдаленные переговоры не могут появиться даже в перспективе.

Независимо от этого, официальному Киеву не стоит слишком медлить с лоббированием собственных европейских намерений. Тот же Николя Саркози предложил, на уровне ЕС, определиться с окончательными возможными границами организации уже до конца декабря. Срок не слишком комфортный, если учесть, что Украина полностью погрузилась в собственный избирательный процесс с совсем на такими очевидными перспективами, как демонстрируют нынешние парламентские выборы во Франции.

Алла Лазарева, Париж