Лукашенко: исполнитель теракта в метро - уникальный человек от природы

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не сомневается, что задержанный по делу о теракте в минском метро является истинным исполнителем.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает РИА «Новости».

"Я наверное не идиот, если беру на себя ответственность, заявляя, что преступление раскрыто", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

"По месту его жительства в Витебске в подвале дома обнаружена лаборатория, где он собирал взрывчатые вещества, оттуда изъято 190 предметов, в том числе металл, шарики, арматура", - сказал президент Белоруссии.

А ЛУКАШЕНКО сообщил, что накануне ночью был проведен следственный эксперимент с исполнителем теракта. "Мы заставили его провести оперативную группу, начиная от Витебска и заканчивая взрывом, тем моментом, когда их задерживали", - сказал президент Беларуси.

По его словам, исполнитель теракта, начиная с квартиры в Витебске, все рассказал и показал, как приехал в Минск, на каком поезде, сколько привез килограммов взрывчатки, на какую квартиру, как с подельниками собирал устройство. "Это совпало полностью. Я абсолютно убежден, что это так", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он сообщил, что первым был раскрыт взрыв, совершенный задержанным 3 июля 2008 года в Минске – «отпечатки пальцев совпадают».

Касаясь личности исполнителя теракта, А.ЛУКАШЕНКО отметил, что он уникальный человек по части химии. "Это уникальный человек от природы и именно в химии. Троешник по всем предметам, а по химии – отличник», - сказал АЛУКАШЕНКО.

Он сообщил, что в ходе следствия были опрошены учителя исполнителя теракта в минском метро, в том числе преподаватель по химии.

А.ЛУКАШЕНКО назвал подонками тех, кто рассуждает о причастности власти к теракту в минском метро. "Только идиоты и негодяи могут рассуждать таким образом", - заявил он.

"Каким надо быть идиотом, чтобы перечеркнуть всю работу. Ведь я немало сделал, чтобы у нас было спокойно жить. Спокойствие и безопасность - это бренд нашей страны", - заявил президент Беларуси.

При этом А.ЛУКАШЕНКО опроверг рассуждения о том, что события в минском метро станут поводом для расправы над оппозицией. "Это блеф, это ерунда полная", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, задержание подозреваемого в совершении взрыва в минском метро произошло 13 апреля.

Взрыв на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел вечером, 11 апреля, в час пик. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 190.