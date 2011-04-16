Тех, кто не уследил за террористами в метро Минска допросят как преступников

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО сообщил, что в ходе расследования теракта в минском метро задержаны люди, из-за халатности которых не был предотвращен взрыв, передает РИА «Новости».

«Если бы не головотяпство отдельных, мы бы их (подозреваемых) задержали раньше, еще по взрыву 3 июля", - заявил он журналистам в субботу в Минске.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что налицо элемент "полнейшей расхлябанности".

"Они задержаны. Я сказал их допрашивать как преступников. Как человек с огромной сумкой в 20 килограммов, несет взрывчатку, и все это проходит мимо милиции, мимо работников метро?" - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все те, кто не смог на должном уровне предотвратить теракт.

Как сообщал УНИАН, взрыв на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел в понедельник вечером, 11 апреля, в час пик. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 190.

Генпрокуратура Белоруссии квалифицировала произошедшее как теракт. Власти Беларуси сообщили, что по делу о теракте в метро задержаны пять человек. Следователи уверены, что один из них является исполнителем теракта. Всем подозреваемым - меньше 25 лет, одна из них - женщина.