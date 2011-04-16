В центре Москвы - митинг оппозиции с требованием провести честные выборы

В центре Москвы на Болотной площади несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции с требованием провести честные выборы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, митинг санкционирован российскими властями и проводится оппозиционной Партией народной свободы «За Россию без произвола и коррупции».

Место проведения акции огорожено двойным металлическим забором, вход на акцию возможен только после досмотра милицией.

Некоторые участники митинга держат плакаты: «За Россию без Путина», «Свободу Ходорковскому, Лебедеву, всем политзаключенным», «Если мы их не выбирали, почему мы их содержим?», «Требуем честных и свободных выборов», «Мы выбираем свободу».

На месте проведения митинга проводится прием в партию народной свободы.

Лидерами этой партии являются российские оппозиционеры Борис НЕМЦОВ, Владимир РЫЖКОВ, Владимир МИЛОВ и Михаил КАСЬЯНОВ.