Торнадо на юге США: 10 человек погибли
11:27, 16 апреля 2011Мир
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Раненых - более 20
По меньшей мере 10 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на юг США. Раненых более 20 человек.
Как сообщает «Газета.ру», ураган пронесся по штатам Оклахома, Арканзас, Миссисипи и Джорджия. В этих штатах введен режим чрезвычайного положения.
По сообщениям местных властей, сильнейший ураган разрушил большое количество домов, школ, медицинских учреждений.
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