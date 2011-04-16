Торнадо на юге США: 10 человек погибли

11:27, 16 апреля 2011
Мир
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Раненых - более 20

По меньшей мере 10 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на юг США. Раненых более 20 человек.

Как сообщает «Газета.ру», ураган пронесся по штатам Оклахома, Арканзас, Миссисипи и Джорджия. В этих штатах введен режим чрезвычайного положения.

По сообщениям местных властей, сильнейший ураган разрушил большое количество домов, школ, медицинских учреждений.

 

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