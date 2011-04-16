Обама рассчитывает, что у Каддафи кончатся деньги

В военной операции в Ливии наступил ступор. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он отметил в то же время, что США и НАТО остановили "массовую расправу", а Каддафи находится под все возрастающим давлением, передает Associated Press.

Глава Белого дома уточнил, что не видит необходимости восстановить полноценное участие США в операции НАТО. По его словам, Пентагон "продолжает оказывать помощь в разведывательных операциях, радиолокационной борьбе и снабжении".

По словам Обамы, он рассчитывает, что у ливийского лидера закончатся деньги и припасы, и это заставит его прекратить сопротивление.

15 февраля 2011 г. в Ливии начались массовые акции протеста против режима лидера Джамахирии, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Страна разделилась на две части: на западе Каддафи по-прежнему пользуется серьезной поддержкой, однако восток в массе своей выступает против него. Противоборство сторон вылилось в гражданскую войну.