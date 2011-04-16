G20 не прекратит борьбу с коррупцией

Министры финансов и главы центробанков стран "Большой двадцатки" договорились продолжать реализацию антикоррупционного плана, сообщает РИА "Новости".

"Мы решили продолжать бороться с ведомствами, отказывающимися сотрудничать, и продолжать проводить в полном объеме антикоррупционный план G20", - говорится в итоговом коммюнике, принятом в пятницу по итогам встречи "Финансовой двадцатки" в Вашингтоне.

Финансовая G20, в частности, выразила заинтересованность в увеличении эффективности обмена информацией об объемах налоговых сборов.

"Большая двадцатка" - неформальное экономическое сообщество, объединяющее Евросоюз и 19 ведущих развитых и развивающихся стран всего мира - Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею и Японию.

В странах "двадцатки" живет две трети населения Земли и вырабатывается 85% мирового валового продукта.