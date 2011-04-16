Российские следователи допросят в Польше около 60 человек

Генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ намерен в мае в Москве обсудить доступ польских следователей к оригиналам «черных ящиков» разбившегося в апреле прошлого года польского правительственного Ту-154 в Смоленске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, визит в Москву состоится 17-19 мая.

А.СЕРЕМЕТ не предоставил дополнительных деталей, сообщив также, что завтра в Польшу приезжают российские следователи, которые примут участие в допросе около 60 польских свидетелей по делу Смоленской катастрофы.

Он не уточнил, кого именно намерены допрашивать российские следователи.

Как сообщал УНИАН, в марте польская Rzeczpospolita написала, что россияне блокируют передачу оригиналов «черных ящиков» правительственного Ту-154, из-за чего польские эксперты не могут дать окончательный вывод о расшифрованных в Польше записей в кабине пилотов, сделанных на основе копий.

Ранее российская прокуратура объясняла невозможность передачи «черных ящиков» тем, что они были в распоряжении Межгосударственного авиационного комитета МАК, который в январе обнародовал свою окончательную версию причин трагедии.