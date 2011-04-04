Сегодня украинские морские пехотинцы войдут в порт Триполи

Большой десантный корабль (БДК) Военно-морских сил Украины «Константин Ольшанский» сегодня зайдет в порт Триполи и к следующим выходным доставит в Севастополь беженцев из Ливии.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Министерство иностранных дел, погрузка на борт корабля граждан начнется в 10 часов утра и продлится до 18-19 часов. По состоянию на 14.00 3 апреля желание покинуть территорию Ливии на десантном корабле "Константин Ольшанский" выразили 210 человек, среди них 129 граждан Украины и 81 гражданин из 15 стран, включая Ливию США, Великобританию, Румынию, Мальту, Молдову, Узбекистан, Сербию, Ирак. Взяв на борт беженцев в Триполи, БДК направится на остров Мальта, там высадит пожелавших иностранных граждан и возьмет курс на Севастополь.

22 марта во время проводов «Константина Ольшанского» из Севастополя к берегам Ливии, командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ сообщил, что корабль готов принять на борт 500-600 человек, для которых созданы комфортные условия для перехода морем, включая медицинское обслуживание. А при необходимости, военные моряки могут вывезти вдвое больше людей и также совершить несколько рейсов.

Командующий ВМС также заверил, что находящиеся на борту корабля «Константин Ольшанский» морские пехотинцы и спецназовцы обеспечат безопасность беженцев и корабля.