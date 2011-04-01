ЦРУ начало собственную операцию в Ливии

Центральное разведывательное управление США направило на восток Ливии небольшую команду своих сотрудников, сообщает американское Общественное радио (NPR).

Американские специалисты собирают на месте информацию для наведения авиации коалиции на цели. Они также приступили к подготовке военных из числа местных жителей.

"ЦРУ там для того, чтобы обучить ливийцев как стрелять, воевать и дать им представление о воинской дисциплине", - сообщила корреспондент радиостанции из Каира. При этом она добавила, что американцы работают в сотрудничестве с ливийскими офицерами, которые уже некоторое время готовят к предстоящим боям тысячи новобранцев.

По данным NPR, отправку разведчиков в Ливию санкционировал Барак Обама, полномочия которого позволяют задействовать сотрудников ЦРУ для проведения специальных операций за границей.

В то же время в Белом доме, куда журналисты обратились за разъяснениями по поводу всей этой информации, комментировать ее отказались.

Ранее министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что американских военнослужащих в Ливии не будет. Но добавил, что о деятельности ЦРУ отчитываться не может.

Новость о работе в Ливии американских специалистов по времени совпала с многочисленными свидетельствами о том, что к линии фронта впервые отправились хорошо обученные и вооруженные подразделения повстанцев, во главе которых были офицеры. Об этом, в частности, рассказали корреспонденты Reuters и BBC News.

До этого отряды оппозиционеров представляли себя сборище слабо обученных и вооруженных людей, замечает Лента.ру. Из-за отсутствия боевой выучки и дисциплины в прямом противостоянии с противников повстанцы всякий раз терпели поражение и в беспорядке отступали.