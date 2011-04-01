Американский пастор-фанатик осудил преступление исламистов-фанатиков

Американский пастор Терри Джонс, назвал "в высшей степени недопустимыми"произошедшие в пятницу события в афганском городе Мазари-Шариф, когда манифестанты, разгневанные сообщениями о сожжении Корана пастором Джонсом, напали на здание миссии ООН и убили не менее восьми человек, сообщает сайт британского телеканала Sky News.

20 марта Джонс сжег Коран в одной из церквей в штате Флорида в присутствии примерно 50 человек.

По данным полиции афганской провинции Балх, в Мазари-Шарифе погибли восемь человек, 12 получили ранения, число погибших может возрасти, сообщает РИА "Новости". Среди погибших - иностранные и афганские сотрудники ООН, охранники и непальские солдаты-гуркхи. Reuters сообщает со ссылкой на представителя полиции, что двое погибших были обезглавлены.