У Медведева сломался новенький Ту-214: его пересадят на Airbus?

Специальный летный отряд "Россия", который отвечает за воздушные перевозки президента и других высших должностных лиц, в следующем году может получить два новых самолета Airbus A-319. Об этом сообщил пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Виктор Хреков, пишет Newsru.

Издание связывает это со скандальной ситуацией, когда Президент РФ Дмитрий Медведев на личном опыте ощутил проблемы с электронной "начинкой" российских самолетов и решил серьезно взяться за российский авиапром. Как пояснил источник в окружении президента, у Ту-214, на котором летал глава государства, во время последнего полета возникли проблемы со стойкой шасси. Речь идет о "новом прекрасном самолете стоимостью порядка 50 млн долларов". Медведев летал на нем всего несколько раз, но "в настоящее время самолет для эксплуатации непригоден, его практически заново перебирают на заводе, чтобы понять причину возникших проблем", - цитирует слова источника "Интерфакс".

Сам Медведев на заседании Совета безопасности по вопросам авиационной деятельности об этом случае упомянул только вскользь, отметив, что на личном опыте убедился в наличии проблем с электронной "начинкой" даже у новых российских самолетов. Ситуация с гражданским авиапромом, в целом, по словам президента, удручает. "Достаточно сказать, что в 2010 году выпущено всего 7 гражданских самолетов - это очень унылая цифра", - приводит слова Медведева ИТАР-ТАСС. Но "дело не только в сокращении количества», а и в качестве… Президент РФ разозлившись заявил, что российскому авиапрому "нужно вкалывать, а не деньги требовать".