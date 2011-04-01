Президент Португалии распустил парламент
08:39, 01 апреля 2011Мир
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Выборы пройдут в критический момент
Президент Португалии Анибал Каваку СИЛВА распустил Собрание республики (парламент) и назначил досрочные выборы на 5 июня.
Глава государства объявил о своем решении после заседания Государственного совета, сообщает ICTV.
Во время обращения к нации Президент обосновал свой шаг тем, что в ходе предварительных консультаций "все партии выступили за роспуск Собрания республики и назначение парламентских выборов".
"Выборы пройдут в критический момент для жизни нации", - сказал Президент Португалии.
Он подчеркнул, что страна "одновременно сталкивается с политическим кризисом, экономическим кризисом и социальным кризисом", а также столкнулась и с "беспрецедентным" финансовым кризисом.
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