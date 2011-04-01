Президент Португалии распустил парламент

Президент Португалии Анибал Каваку СИЛВА распустил Собрание республики (парламент) и назначил досрочные выборы на 5 июня.

Глава государства объявил о своем решении после заседания Государственного совета, сообщает ICTV.

Во время обращения к нации Президент обосновал свой шаг тем, что в ходе предварительных консультаций "все партии выступили за роспуск Собрания республики и назначение парламентских выборов".

"Выборы пройдут в критический момент для жизни нации", - сказал Президент Португалии.

Он подчеркнул, что страна "одновременно сталкивается с политическим кризисом, экономическим кризисом и социальным кризисом", а также столкнулась и с "беспрецедентным" финансовым кризисом.