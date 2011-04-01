Хейг: мир на Ближнем Востоке - это больше, чем крах коммунизма в Европе

Демократические изменения на Ближнем Востоке, достигнутые мирным путем, станут большим достижением, чем падение коммунизма в Восточной Европе, заявил в Лондоне министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, представляя ежегодный доклад Форин-офиса по правам человека в мире.

"Ураган жажды перемен, надежды и оптимизма, который охватил большую часть Ближнего Востока, сегодня окончательно развенчивает мифы о том, что арабский мир не имеет таких стремлений. Голоса этих людей должны быть услышаны", - приводит его слова РИА Новости.

"Их желание прийти к изменениям мирным путем будет для развития демократических свобод более значительным событием, чем крах коммунизма в странах бывшего соцблока. Если не получится, эти страны вновь охватит лихорадка, которая снова будет препятствовать развитию демократии и прав человека", - добавил министр.

Доклад Форин-офиса за 2010 год также констатирует, что в целом положительных сдвигов в вопросах защиты прав человека в мире не наблюдается.

Никаких серьезных изменений не отмечается в Китае, который смог добиться экономического прогресса и вывести из черты бедности почти полмиллиарда жителей, однако не делает ничего для развития гражданских свобод.

В очередной раз Британия выражает свою обеспокоенность и положением дел в Белоруссии, где ситуация с правами человека "хуже, чем когда бы то ни было со времен распада СССР".

Россия для Британии также по-прежнему остается регионом, вызывающим озабоченность. При этом, авторы доклада подчеркивают, Соединенное Королевство - единственный член Евросоюза, наладивший двусторонний межправительственный диалог (с РФ) по правозащитным вопросам.

Одной из немногих стран, заслуживших высокой оценки Форин-офиса, стал Пакистан, где Британия отмечает реальные действия правительства по укреплению демократических институтов. В частности, ратификацию Исламабадом Международной конвенции гражданских и политических прав и Конвенции против пыток, реформирование конституции, направленное на децентрализацию власти, а также первые шаги в избирательной реформе.