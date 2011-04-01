В Кот-д'Ивуаре идут бои за крупнейший город страны

В Кот-д`Ивуаре силы избранного президента Алассана Уаттара окружили крупнейший город страны, Абиджан, и ведут бои на его улицах, сообщает Радио Свобода.

Ранее миротворцам ООН удалось без боя занять расположенный близ Абиджана крупнейший аэропорт. Это произошло после того, как глава военной охраны аэропорта перешел на сторону избранного президента. Еще раньше поддерживать действующего президента страны Лорана Гбагбо отказался начальник штаба его войск генерал Филипп Мангу.

Блокада штаб-квартиры избранного президента Алассана Уаттара войсками Гбагбо больше не осуществляется. Уаттара объявил в Абиджане комендантский час и закрыл границы и воздушное пространство страны.

Мировое сообщество признало победу Уаттара на президентских выборах в декабре минувшего года. Гбагбо, однако, отказывался передать власть.

В течение последнего дня силы Алассана Уаттары установили контроль над портом Сан-Педро, через который проходит основной маршрут поставок какао-бобов за рубеж, и вошли в официальную столицу страны Ямусукро.