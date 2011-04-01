Польша: Евросоюзу нужна Молдова в его составе

Польша готова способствовать решению проблемы Приднестровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, об этом премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил во время двухдневного визита в Кишинев.

Он отметил, что урегулирование этого вопроса будет способствовать стабильности в Молдове.

Кроме того, Д.ТУСК заявил, что польская власть поддерживает европейскую интеграцию Молдовы.

„Мы будем поддерживать вас абсолютно, когда вы будете действовать во имя европейских ценностей, которые сегодня представляете”, - сказал он.

Д.ТУСК назвал Молдову европейским государством, отметив, что объединяющий сегодня 27 государств Европейский Союз также нуждается в ней в своем составе.

„Молдова, несмотря на многие трудности, блокады, сложное прошлое и нелегкую экономическую ситуацию, является государством, где люди твердо добиваются практической реализации своей европейской и свободолюбивой мечты”, - отметил он.