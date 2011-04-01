Коалиция наносит авиаудары по Ливии

Международная коалиция нанесла авиаудары по бронетехнике правительственной армии Ливии в районе г.Мисурата. В городе слышны "десятки взрывов", сообщает Би-би-си со ссылкой на очевидцев происходящего.

Бои между войсками, сохранившими верность Каддафи, и повстанцами, уже продолжаются две недели. За это время обе стороны неоднократно сообщали о захвате Мисураты, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Кроме того, сегодня поступали сообщения, что силы, верные М.Каддафи, минируют город Аджабия, используя противопехотные и противотанковые мины бразильского и египетского производства.