Коалиция наносит авиаудары по Ливии
00:53, 01 апреля 2011Мир
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А сторонники Каддафи ставят мины
Международная коалиция нанесла авиаудары по бронетехнике правительственной армии Ливии в районе г.Мисурата. В городе слышны "десятки взрывов", сообщает Би-би-си со ссылкой на очевидцев происходящего.
Бои между войсками, сохранившими верность Каддафи, и повстанцами, уже продолжаются две недели. За это время обе стороны неоднократно сообщали о захвате Мисураты, замечает РосБизнесКонсалтинг.
Кроме того, сегодня поступали сообщения, что силы, верные М.Каддафи, минируют город Аджабия, используя противопехотные и противотанковые мины бразильского и египетского производства.
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