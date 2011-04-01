Каддафи призвал лидеров Запада уйти в отставку

Муамар Каддафи призвал глав государств западной коалиции немедленно уйти в отставку, чтобы остановить "безумное кровопролитие, торжество законов силы над силой законов и разрушение общих интересов Средиземноморского региона", говорится в заявлении главы Джамахирии, опубликованном государственным агентством ДЖАНА.

"Эти безумцы хотят отбросить всех нас в средние века, начав опаснейшую войну, над которой они совсем скоро потеряют контроль", - цитирует заявление РИА "Новости".

При этом он предложил народам западных стран "выбрать себе новых лидеров, уважающих отношения между государствами и понимающих смысл международных отношений и международного права".

В противном случае, по словам Каддафи, "мир скоро станет свидетелем страшной войны между мусульманами и христианами" в регионе.