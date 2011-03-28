Украинские летчики доставят грузы с базы НАТО в Арктику

Украинские военные летчики отбыли в Данию, где примут участие в украинско-датской операции “Северный сокол-2011” по перевозке горючего на остров Гренландия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, в воскресенье, 27 марта, из аэропорта “Борисполь” на авиационную базу “Ольборг” Королевских военно-воздушных сил Дании на самолете Ил-76МД отбыла группа украинских военных летчиков во главе с заместителем начальника авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковником Александром КУЛИБАБОЙ.

На протяжении нескольких дней на датской авиационной базе “Ольборг” будет проходить подготовка к проведению операции. Затем, 29 марта, самолет отправится в Гренландию для перевозки до 500 тыс. литров горючего, специальной техники и других грузов с авиабазы ВВС США “Туле” на датскую полярную станцию “Норд”.

В ходе операции запланировано провести оценку самолета Ил-76МД второго уровня по стандартам НАТО, что даст допуск к участию в миротворческих операциях без ограничений. Еще ни одна из стран - партнеров НАТО не проходила такую процедуру, отметили в Минобороны.

Как подчеркивают в военном ведомстве, в Гренландии украинские военные летчики будут выполнять задачу в чрезвычайно трудных климатических условиях Арктики, которые определяются температурами воздуха до минус 50 градусов при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

В целом к операции “Северный сокол-2011” привлекается 29 украинских военнослужащих.

В Минобороны также сообщили, что 7 июня в Мелитополь планирует прибыть кронпринц Дании, чтобы поблагодарить летный и личный состав 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ за оказание помощи. Также планируется подписать договор о продолжении операции на следующие годы.

Как сообщал УНИАН, операция “Северный сокол-2011” является продолжением операции “Северный сокол-2010”, которая была проведена в апреле прошлого года, и операции “Казаки на льдине-2009”.