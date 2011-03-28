На оружейном заводе в Йемене уже 78 погибших

Число жертв взрыва на оружейном заводе в Йемене достигло по меньшей мере 78 человек.

Еще десятки людей получили ранения.

Завод в городе Джаар был захвачен днем ранее группой вооруженных боевиков.

Взрыв, который был слышен на расстоянии 15 км, произошел после того, как местные жители решили разграбить завод, сообщает Би-би-си.