На оружейном заводе в Йемене уже 78 погибших
21:19, 28 марта 2011Мир
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Еще десятки людей получили ранения
Число жертв взрыва на оружейном заводе в Йемене достигло по меньшей мере 78 человек.
Еще десятки людей получили ранения.
Завод в городе Джаар был захвачен днем ранее группой вооруженных боевиков.
Взрыв, который был слышен на расстоянии 15 км, произошел после того, как местные жители решили разграбить завод, сообщает Би-би-си.
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