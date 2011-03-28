ВВС России нанесли авиаудар по Ингушетии

ВВС России нанесли точечный авиаудар по базе участников бандподполья в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В результате авианалета уничтожены 17 боевиков. По информации НАК, на базе проходили подготовку террористы-смертники. Теракты, которые они должны были осуществить, были запланированы в том числе и на территории Северной Осетии и Ингушетии. Личности уничтоженных членов незаконных вооруженных формирований устанавливаются. Где именно располагалась база боевиков, не сообщается.

Также 28 марта, замечает Лента.ру, в населенном пункте Верхний Алкун Сунженского района Ингушетии проходила спецоперация по ликвидации участников бандформирований. В ходе операции был ликвидирован пособник боевиков Аслан Цечоев, который, по информации НАК, снабжал бандподполье едой и медикаментами. В ходе операции погибли два сотрудника ФСБ и один милиционер.