Еврокомиссар призывает Москву не блокировать «Набукко»

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР призвал Россию прекратить давление на страны Центральной Азии, которое может блокировать развитие проекта «Набукко».

Об этом сообщает сегодня AFP.

«Набукко» не является прямым конкурентом «Южному потоку», - сказал он.

«Я ценю Россию как партнера в вопросах российского газа, но что касается газа из третьих стран, я предпочитаю самый короткий путь, а не путь, который делает круг через Россию», - добавил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, проект «Набукко» предполагает строительство газопровода протяженностью 3300 километров для доставки газа из Центральной Азии в Европу через Азербайджан и Турцию.

Стоимость проекта оценивается в 7,9 млрд. евро. Предполагается, что в строительстве газопровода примут участие австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz, турецкая BOTAS и немецкая RWE.

Консорциум надеется, что проект может быть реализован уже в 2014 году.

Потенциальная мощность газопровода – 31 млрд. кубометров газа в год.

«Южный поток» - система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод должен пройти по дну Чёрного моря из города Новороссийск (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пойдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина – более 2000 метров, проектная мощность - 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.