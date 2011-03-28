За год на границе с Польшей завернули почти 12 тысяч украинцев

В прошлом году пограничники не впустили в Польшу 11,8 тысяч граждан Украины, что на тысячу, или на 8% меньше, чем в 2009 году.

По данным Администрации по делам иностранцев Польши, которые имеет в своем распоряжении УНИАН, украинцы составляли самую многочисленную группу среди граждан других государств, которым было отказано во въезде в Польшу и которые получили около половины всех отказов.

Количество отказов во въезде в Польшу, которая с конца 2007 года входит в Шенгенскую зону, всем иностранцам в прошлом году уменьшилась до около 24 тысяч из почти 27 тысяч в предыдущем году.

Около 20% всех отказов получили граждане Беларуси, 15% - России и 12% - Грузии.

На граждан других государств пришлось менее 3% отказов.

По данным польских пограничников, которыми владеет УНИАН, в прошлом году они задержали в стране, на внешнем и внутренних границах Польши около 2,3 тысяч иностранцев, нарушивших правила пребывания, 1,3 тыс. из которых были украинцами.

850 граждан Украины были задержаны на польско-украинской границе, более 400 - в приграничных районах Польши с другими государствами - членами Евросоюза - больше всего вблизи границ Чехии и Германии.

Справка УНИАН. Сотрудники пограничной службы имеют право не впустить в страну иностранца, даже если он имеет визу, в случае возникновения подозрения, что виза получена неправомерно, человек не имеет достаточного количества денег или у него не хватает дополнительных документов, подтверждающих цель поездки.

Граждане Украины получают больше всего виз в Польшу среди граждан других стран: в прошлом году украинцы получили 450 тысяч виз, это в более чем в два раза превышает количество виз, выданных белорусам, занявшим второе место.