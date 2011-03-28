Украинский десантный корабль дошел до Ливии

Большой десантный корабль Военно-Морских сил Украины «Костянтин Ольшанський» прибыл к берегам Ливии для выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из зоны вооруженного конфликта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

Согласно их информации, преодолев свыше 1 тысячи 300 миль (1 морская миля = 1852 м.), корабль около 16-и часов в понедельник стал на якорь в нейтральных водах.

В порт корабль зайдет после того, как на дипломатическом уровне будет получено соответствующее разрешение и решатся некоторые другие организационные вопросы. При этом особое внимание будет уделено обеспечению безопасности украинских граждан во время проведения гуманитарной миссии, отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, корабль «Костянтин Ольшанський” в ночь на 23 марта отправился из Севастополя в район Средиземного для эвакуации украинских и иностранных граждан из Ливии.

Справка УНИАН. С середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

В связи с военными действиями с территории Ливии было эвакуировано уже свыше 400 граждан Украины.