Россия устала от Медведева, Путина и «Единой России»

В России растет недоверие к Президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, премьер-министр Владимиру ПУТИНУ и «партии власти» «Единой России».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в докладе Фонда «Центр стратегических разработок» (Россия).

«Быстро нарастающий процесс делегитимизации российской власти, растущее недоверие населения к ее ключевым лейблам: Президенту Д.МЕДВЕДЕВУ, премьер-министру В.ПУТИНУ и «партии власти» «Единой России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении последних 8 месяцев (с июля 2010 по март 2011 гг.) в политическом сознании российского населения произошли радикальные изменения, свидетельствующие о вступлении страны в глубокий политический кризис. Динамика этих изменений имеет тенденцию к ускорению. Об этом говорят как результаты всероссийских социологических исследований, выполненных ВЦИОМ, «Левада-центром» и ФОМ, так и локальные исследования в отдельных регионах, проводившиеся «Центром стратегических разработок» и другими организациями.

В докладе сообщается, что данные опросов, проводимых Центром стратегических разработок на протяжении 2010–2011 гг. показывают, что рейтинг Д.МЕДВЕДЕВА был в 1,5–2 раза ниже рейтинга В.ПУТИНА.

В то же время, согласно опросам, набирает силу тенденция роста рейтинга «проголосую за кого-то третьего, не за Д.МЕДВЕДЕВА или В.ПУТИНА».

Также отмечается, что новым трендом, возникшем в последние месяцы в РФ, можно считать повсеместно звучащую фразу «народ считают за быдло» (варианты: «эта власть считает народ за быдло», «начальники на работе нас считают за быдло», «людям надоело, что их считают за быдло»).

По данным Центра, ранее на протяжении 10 лет говорилось, что положение дел во многом пока еще неудовлетворительно, но наметились улучшения и появилась стабильность. Однако, в настоящее время тезис о том, что положение в стране улучшается, практически исчез из фокус-групповых обсуждений. Подавляющее мнение – что в стране все плохо, экономика не развивается, нефтедоллары присваивает себе правящая верхушка. Реальных дел нет, отсутствие дел прикрывается демагогией.

В документе отмечается, что Д.МЕДВЕДЕВ выглядит неизбираемой фигурой, поскольку выступает за демократизацию, а это означает право и возможность свободного выдвижения других лиц, т.е. того самого «третьего». Поэтому без жесточайшего контроля за составом кандидатов и других мер «административного ресурса» Д.МЕДВЕДЕВ не будет избран Президентом РФ на второй срок, отмечается в докладе.

В то же время, В.ПУТИН, в отличие от Д.МЕДВЕДЕВА, сохраняет какую-то часть своего традиционного электората, но этот электорат устаревает в «маркетинговом смысле». Сторонники В.ПУТИНА основывают свое мнение на его прошлых заслугах, главным образом после-ельцинской стабилизации. Однако эти же люди солидарны в том, что положение в стране плохое и не видно никаких признаков его улучшения.

В документе сообщается, что, по оценкам многих экономистов, в ближайшие поствыборные годы назревает серьёзный бюджетный кризис, преодоление которого потребует серьезного урезания социальных расходов, в том числе на медицину и образование, а также, по-видимому, ускорение инфляции. Результаты всех социологических исследований показывают, что социальные последствия этих мер воспринимаются населением крайне болезненно. В результате процесс делегитимизации власти может пойти очень быстрыми темпами.

«Представленные выше результаты социологических исследований позволяют заключить, что политический кризис в России уже идет полным ходом, хотя еще и не выплеснулся на поверхность политической жизни. Сейчас он проявляется в падении поддержки В.ПУТИНУ и Д.МЕДВЕДЕВУ, сужении электората «Единой России» и усилении критических настроений к политической системе, которую они олицетворяют», - отмечается в докладе.

По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе экономический рост, скорее всего, будет неустойчив, что будет подпитывать неудовлетворенность населения экономическим положением. Сохранение этой тенденции не даст политическому кризису угаснуть и рано или поздно переведет его в открытую и острую форму.

Подчеркивается, что если тенденции падения доверия к властям сохранят устойчивость хотя бы на протяжении ближайших 10-15 месяцев, то Россию ждет политический кризис. Не исключено, что по своей интенсивности этот кризис превзойдет период конца 1990-х и вплотную приблизится к эпохе конца 1980-х.