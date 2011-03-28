Глава МИД Словаки пока не смог понять глубину украинских реформ

Министр иностранных дел Словакии Микулаш ДЗУРИНДА отмечает, что пока не смог понять, насколько глубокие реформы проводит Украина на пути к интеграции в ЕС.

Об это он заявил в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя ответ министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО на его просьбу назвать три основных приоритета страны на пути к евроинтеграции.

«Очень тяжело оценить реальный подход правительства к этим реформам из того, что я услышал, внимательно слушая моего коллегу. Время покажет», - сказал М.ДЗУРИНДА.

Он отметил, что задал вопрос о приоритетах, исходя из собственного опыта.

«Если реформы являются содержательными и действительно глубокими, если модернизация – быстра и сильна, результаты придут быстрее, и репутация страны будет выше. И вы сможете воспользоваться преимуществами принципа «Больше за большее», вот что скрывалось за моим вопросом», - сказал министр иностранных дел Словакии.

Вместе с тем, он отметил, что ответы его украинского коллеги были слишком общими, и не дали возможности оценить реальное содержание реформ.

Как сообщал УНИАН, 26 марта вечером во время заседания, посвященного Европейской политики соседства, в рамках Брюссельского форума, отвечая на вопрос министра иностранных дел Словакии Микулаша ДЗУРИНДЫ, министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО назвал три приоритета, которые Украина видит перед собой на пути к Европейскому Союзу.

«Первая вещь, что касается европейского порядка дня для нас, - это завершение переговоров о соглашении про ассоциацию, включая зону свободной торговли», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что здесь речь идет не только о вопросах внешней политики, но и о внутренних реформах, которые, по его словам, «даже не инициировались» в последние 20 лет.

«Это реформа бюджетного процесса, административная реформа, пенсионная реформа, реформа налогообложения», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Вторым приоритетом, по мнению министра, является либерализация и отмена визового режима для граждан Украины. Для этого, по его словам, также необходимы серьезные изменения внутри страны, включая, в том числе, и «дорогостоящие» реформы.

Еще одним приоритетом, по словам К.ГРИЩЕНКО, является введение современных технологий коммуникации между правительством и гражданами.