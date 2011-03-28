В развитых странах обеспокоены растущим влиянием Китая
07:54, 28 марта 2011Мир
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А в Африке, наоборот, довольны
Опрос, проведенный специально для Би-би-си в 27 странах, продемонстрировал беспокойство растущим экономическим влиянием Китая.
Начиная с 2005 года все больше людей негативно воспринимают растущее экономическое влияние Китая, особенно в экономически развитых странах - в США, Канаде, Германии, Франции и Италии.
В развивающихся странах к экономическим успехам КНР относятся более позитивно, особенно в Африке, куда Китай активно инвестирует и где собирается закупать ресурсы.
В опросе приняли участие более 28 тыс человек.
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