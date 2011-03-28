Цунами в Японии привело к смене власти в ФРГ

В Германии прошли выборы в двух федеральных землях: Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфальц. В земле Баден-Вюртемберг, где 58 лет побеждала правящая сейчас партия Христианско-демократический союз, произошла смена власти.

Коалиция Христианских демократов и их союзников Свободных демократов набрала, в общей сложности, 43% голосов, в то время как за их конкурентов - Партию зеленых и Социал-демократов - проголосовало 48.5% населения региона. "Слабым звеном" стала партия свободных демократов, возглавляемая вице-канцлером и министром иностранных дел Гидо Вестервелле. В земле Рейнланд-Пфальц она вообще не прошла в парламент, а в Баден-Вюртемберге с трудом преодолела 5-процентный барьер.

Как передает корреспондент Радио Свобода, главным победителем на выборах стала партия "зеленых", которая в обеих землях войдет в правительственную коалицию с социал-демократами.

Впервые в истории Германии земельное правительство возглавит представитель партии "зеленых" 62-летний Винфрид Кречманн (Winfried Kretschmann) - он станет премьер-министром третьей по площади и населению федеральной земли Баден-Вюртемберг (столица Штуттгарт).

По мнению аналитиков, главной причиной неожиданного поражения партии Меркель, замечает Би-би-си, стало ее нежелание прекратить эксплуатацию ядерных реакторов.

Именно так объяснил успех своей партии и Винфрид Кречманн: "Важнейшим фактором, повлиявшим на итоги выборов, стали трагические события на японской атомной станции "Фукусима", которые выдвинули на первый план тему отказа от использования АЭС в Германии, за что мы последовательно выступаем уже многие годы".