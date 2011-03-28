Израиль привел в боеготовность "Железный купол"

Израиль привел в боевую готовность систему противоракетной обороны под названием "Железный купол" для защиты от ракет малой и средней дальности.

Первый "купол" был развернут около города Беэр-Шева на юге страны.

За последнюю неделю палестинские боевики выпустили по территории Израиля более 80 ракет и снарядов, а в результате израильских ударов в секторе Газа погибли, по меньшей мере, 12 палестинцев.