Исламисты захватили оружейный завод и город

Боевикам-исламистам в Йемене в воскресенье удалось захватить завод по производству оружия, стратегически важную гору и небольшой город Аль-Хусн на юге страны, сообщает Associated Press.

Аль-Хусн принято считать одним из главных оплотов "Аль-Каиды". В воскресенье утром власти провинции Мариб сообщили о гибели как минимум шестерых военнослужащих, ставших жертвами вооруженных столкновений с боевиками.

Борьбу с террористической организацией, оперирующей в стране, осложняют массовые демонстрации противников президента Салеха, замечает Би-би-си.