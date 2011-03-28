НАТО обещает «аккуратно» применять силу в Ливии

Командование НАТО заявляет, что будет очень аккуратно подходить к применению силы для обеспечения безопасности мирного населения Ливии и в случае проведения военных операций на густонаселенной территории, сообщает AFP.

Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила удовлетворение решение НАТО взять на себя обеспечение бесполетного режима в небе над Ливией и выразила точку зрения, что альянсу следует взять полное руководство над операцией, замечает Газета.ру.