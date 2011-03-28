Войска Каддафи покидают его родной город

Войска Каддафи покидают г.Сирт - родину лидера Джамахирии.

На дороге в сторону Триполи замечены не менее 20 армейских грузовиков, передает Би-би-си. На той же дороге большое количество автомобилей, принадлежащих гражданским лицам. Они также покидают Сирт.

Три часа назад в Сирте раздались два мощных взрыва. Associated Press отмечает, что Сирт расположен в стратегически важном месте - практически на полпути между востоком, который удерживается повстанцами, и подконтрольным Каддафи западом страны.

Ранее сегодня сообщалось о том,что восставшим против М.Каддафи удалось отбить у его войск ряд городов - Бин Джавад, Рас Лануф и Марса-эль-Брега.