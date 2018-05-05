Что испугало Путина в зоне свободной торговли между Украиной и ЕС?

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствовала бы переговоры о присоединении Украины к т.н. Таможенному союзу. Но Путин продрлжил свою мысль. Мол, если Украина, которая сейчас ведет переговоры о создании с Евросоюзом зоны свободной торговли, выберет ЕС, то Россия будет вынуждена начать выстраивать с Украиной границу. Господин премьер-министр объяснил это тем, что уровень таможенной защиты, который Украина выговорила себе, вступая в ВТО, более чем вдвое ниже, чем единый таможенный тариф в РФ. По логике российского премьера, если Украина создаст зону свободной торговли с Евросоюзом и вынуждена будет уступить по многим позициям, чувствительным для украинской экономики, то она (Украина) будет рассчитывать на то, что эти товары пойдут на российский рынок. Но, по словам Путина, он не “сможет этого позволить себе сделать”.

После очередного антиукраинского заявления от российского должностного лица появляется ряд вопросов. Кому именно адресован этот пассаж о вероятном закрытии границ? Украинской власти или украинскому обществу? Или, может, российскому? И наконец, каких украинских или европейских товаров так испугался российский премьер, чтобы строить границу? Эти вопросы мы задали экспертам.

Игорь Бураковский, директор Институт экономических исследований и политических консультаций: ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА – ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Считаю заявление господина Путина инструментом политического давления на Украину. Если мы вспомним, как проходило присоединение Украины к Всемирной торговой организации, и события, связанные с сотрудничеством Украины и НАТО, то Россия всегда выступала с какими-либо критическими заявлениями. Это часть политики России, которая направлена на политический и экономический контроль на территории бывшего Советского Союза.

Сама идея создания единого экономического пространства была продиктована сопротивлением со стороны России быстрому вступлению Украины в ВТО, а следовательно, большей ее независимости в проведении торговой политики. Сейчас это продолжается.

Свободная торговля Украины с ЕС и действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и Россией не противоречат друг другу.

Заявление Путина можно принять к сведению, но у Украины есть собственные экономические интересы. И ЗСТ с Европейским Союзом – в интересах Украины. Выполнение этого соглашения потребует целого ряда регуляторных изменений в Украине.

Что касается якобы засилия европейских товаров, о которых говорил Путин, то каждая страна пытается защищать своего производителя. Но я не думаю, что в результате подписания соглашения о свободной торговле произойдет такая катастрофическая переориентация наших товаров на рынок России. В этом смысле это заявление – свидетельство того, что в России не просчитывали последствий создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Нет у РФ и серьезных расчетов эффективности того же Таможенного союза.

Россиянам нужно переводить дискуссии из политической плоскости (“вы или там, или здесь”) в плоскость экономических расчетов.

Но такие заявления – сигнал для Украины. Чтобы защищать собственные экономические интересы, кроме деклараций об этом, нужно делать расчеты, моделировать сценарии, вести дискуссии с ЕС и Россией.

Россия заинтересована в украинских продуктах питания. Но будем мы в ЗСТ или не будем – это не будет мешать России защищать свой внутренний рынок. Еще задолго до того, как мы начали говорить с ЕС о ЗСТ, имея режим свободной торговли с РФ, со стороны России вносились определенные ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукцию, действовали квоты на импорт украинского металла.

Украина тоже проводила антидемпинговые расследования в отношении российских товаров и в случаях нарушения правил добросовестной конкуренции. Потому вопросы защиты национальных интересов были актуальны всегда, независимо от общих интеграционных проектов.

Валерий Дымов, директор центра общественно-политических технологий “Форум”: ЮЖНЫЙ ПОТОК НАКРЫЛСЯ МЕДНЫМ ТАЗОМ, ПОЭТОМУ ПУТИН ЗАНЕРВНИЧАЛ Заявление Путина - политическое и эмоционально понятное. Подумайте сами, сидит он на пресс-конференции в Минске, в столице страны, которая вполне успешно диверсифицирует снабжение нефтью, работая с Венесуэлой и Азербайджаном, переваривает новость о том, что распиаренный на весь мир Южный поток накрылся медным тазом, вспоминает другие мелкие провалы российской политики на внешнеэкономическом направлении. И хочется ему что-то сказать об Украине. А что бы такого сказать, думает Путин... Что там в Киеве? О, ведут переговоры о зоне свободной торговли с ЕС.

Нужно напугать украинских производителей, тем, что закроют границы.

Закроем, чтобы не пускать в Россию дешевые европейские товары. И это при том, что в подавляющем большинстве российских супермаркетов ассортимент на 70% - это импортные товары. При том, что Россия сама теряет контроль над производством сельскохозяйственной продукции. При том, что предыдущие торговые войны себя не оправдали. Вот запретили в свое время импорт молдавского и грузинского вина, якобы российские производители способны изготовить вино по качеству и цене сопоставимое с молдавским...

Российский премьер пугает нас границей, даром что россияне после неурожая стояли на пороге продовольственного кризиса. Наверно, это единственное, что ему осталось. А украинцам в случае реализации обещания Путина останется наблюдать не только “братское” отношение российских таможенников, но и то, как закрывается окно государства, которое когда-то считалось братским.

Виктор Небоженко, директор социологического центра “Украинский Барометр”: ПУТИН И МЕДВЕДЕВ БОРЮТСЯ ЗА АНТУКРАИНСКИЙ КОЗЫРЬ Развернулась борьба между Медведевым и Путиным за так называемый “украинский ресурс”. Унижение Украины всегда была источником самоуважения Кремля. Президент Медведев писал неуважительные письма Ющенко, повышая свой рейтинг среди шовинистов России...

Это такие хитрые игры, над которыми смеялись эксперты ведущих стран.

Сейчас идет подготовка к выборам президента России. Идет борьба за то, в чьих руках останется такой электоральный пиар-источник, как ненависть к Украине: президента или премьера РФ. Думаю, Путин такими сумбурными заявлениями хочет отнять у Медведева антиукраинскую карту. В этом заявлении нет ничего серьезного, кроме подготовки к президентским выборам. Такое заявление никому не интересно. Если бы Путин сказал, что завтра мы арестуем руководство Газпрома и РУЭ, потому что 60% российско-украинского товарооборота приходилось на преступные соглашения по энергоносителям, и мы переходим на новые отношения, - это могло как-то пробудить олигархов и общество. А все остальное спокойно регулируется многочисленными взаимными соглашениями. Не будем искать опасности в этих заявлениях.

Гжегож Громадский, польский эксперт: РОССИЯНЕ ХОТЯТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ УКРАИНЫ И ЕС Заявление премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина о вреде для Украины от создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом может свидетельствовать о желании россиян заблокировать подписание договора. Или по крайней мере его отложить.

Украинские власти декларациями о возможности интегрироваться то с Евросоюзом, то с Россией стремятся больше „выторговать” у европейских партнеров, чем действительно думают о вступлении в Таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном.

На самом деле нынешняя элита вообще ничего не хочет подписывать, но если подписывать, то, наверное, все-таки с Евросоюзом, потому что здесь больше шансов на экономическое развитие, чем в интеграции с Россией.

Маша Мищенко, Роман Кисиль