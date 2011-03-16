Войска сносят палаточный лагерь на центральной площади Бахрейна

В Бахрейне армейские подразделения и полиция начали силой вытеснять тысячи демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы, где несколько недель продолжаются выступления оппозиции с требованиями политических реформ, сообщает Радио Свобода.

Военнослужащие заняли Жемчужную площадь. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", войска начали спецоперацию, цель которой - разгон палаточного лагеря, разбитого на площади оппозиционерами. Над площадью кружат боевые вертолеты, бульдозеры очищают дороги от баррикад. Против манифестантов применен слезоточивый газ.

Накануне король Бахрейна ввел чрезвычайное положение сроком на три месяца. Вскоре после этого в стране с новой силой вспыхнули протесты, в результате которых погибли несколько человек, десятки получили ранения. Протестующие разбили палаточный лагерь на Жемчужной площади.

Власти приступили к решительным действиям против демонстрантов после того, как по их просьбе в страну были введены военнослужащие соседних стран, главным образом Саудовской Аравии.