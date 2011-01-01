Женщина-президент вступила в должность в Бразилии

Избранная 31 октября президентом Бразилии 63-летняя Дилма РУССЕФФ 1 января 2011 года официально приступила к исполнению своих обязанностей.

Дочь болгарского политического эмигранта, коммуниста Петра Русева не скрывает, что будет в основном придерживаться политики прежнего главы государства Лулу да СИЛВЫ, и даже иногда консультироваться с ним. Лулу да СИЛВА, как показывают результаты социологических опросов, остается крайне популярным в Бразилии. Он не исключил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2014 году.

Известно, что Д.РУССЕФФ решила ввести в состав правительства Бразилии 9 министров-женщин. Однако ожидается, что при президентстве нового главы страны ряд министров времени Лулу да СИЛВЫ сохранит свои посты. В частности, это министр финансов.

Новому президенту предстоит столкнутся с рядом трудностей на своем посту, замечает РосБизнесКонсалтинг. В 2014 году страна примет чемпионат мира по футболу, а два года спустя – Олимпийские игры. Между тем, один из главных ее городов – Рио-де-Жанейро – продолжает оставаться символом разгула преступности. Его жители жалуются, что иногда боятся покидать свои дома. Среди других проблем страны – бедность, низкая доступность образования и медицинского обслуживания для населения.