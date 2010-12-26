После второго обыска украинскую библиотеку в Москве закрыли

После второго обыска единственная на территории России Библиотека украинской литературы в Москве опечатана и закрыта.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщила директор этого заведения Наталья ШАРИНА.

По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров, а также читательские билеты.

Директор подчеркнула, что обыск проводили на основании соответствующего постановления следователи отдела по борьбе с экстремизмом Центрального административного округа МВД России по городу Москве Павел ТИМОФЕЕВ и Ацамаз БАГДАЕВ.

Кроме того руководитель сообщила, что эти сотрудники МВД России во время ежегодного вывоза мусора из библиотеки – старых буклетов, вывесок, стульев – с участием российских телеканалов: Первого канала и Вестей, - пытались подбросить в этот мусор принесенные с собой издания.

По словам Н.ШАРИНОЙ, сначала П.ТИМОФЕЕВ пытался положить эту литературу на книжные полки внутри библиотеки, однако после того, как это заметили сотрудники, и «выгнали его из здания», он бросил сверток в мусоровоз.

Директор библиотеки сообщила, что после того, как сверток достали сотрудники из мусора, сотрудники МВД закрыли его в машине.

Н.ШАРИНА также сообщила, что после происшедшего был составлен протокол, куда была внесена вся эта информация, позднее на место прибыла заместитель начальника Управления культуры Центрального административного округа Москвы Оксана ГРИШИНА и заявила, что библиотека должна была быть закрыта ранее на основании якобы отправленного факса в адрес Н.ШАРИНОЙ.

Она отметила, что после всего происходящего библиотека была закрыта и опечатана 24 декабря. Директор библиотеки подчеркнула, что следователи вели себя неподобающе и угрожали ей. В частности заявляли: «Вы усугубляете свое положение».

Н.ШАРИНА сообщила, что завтра намерена по данному факту обратиться в прокуратуру и службу собственной безопасности МВД России.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, с чем связаны такие действия российских властей против Библиотеки украинской литературы, Н.ШАРИНА сказала: «Это не связано со зданием. Это связано с чем-то более серьезным – с последними событиями в Москве (с беспорядками на Манежной площади и на следующий день. – УНИАН). Президент России сказал бороться с экстремизмом и национализмом – вот они и борются».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД России изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Это, в частности, книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово».