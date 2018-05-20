Даже если WikiLeaks замолчит – самое интересное еще впереди

Похоже, это айсберг, в котором прячется большая группа должностных лиц американской разведки, дипломатии и армии, которые сплотились в движении сопротивлении политике американского руководства...

Интерпол объявил в розыск Джулиана Ассанджа, основателя Wikileaks. Американское правительство, похоже, готово поступить с ним, как с «враждебным комбатантом», в свое время захваченными в Афганистане, Ираке и даже в Европе – вколоть снотворное и отправить в тюрьму в Гуантанамо. Сам наиболее вероятный – по планетарному народному признанию – кандидат на следующую Нобелевскую премию мира – где-то прячется, но через связных предупредил о следующих выбросах секретных документов. То, что прокуратура Швеции обвиняет его в изнасилованиях, может работать только на имидж борца за правду. Когда 30 лет назад нужно было опорочить высокопоставленного сотрудника ЦРУ Филиппа Эйджи, который сбежал на Кубу и рассказал о грязных операциях ведомства в Южной Америке, его объявили алкоголиком и бабником. Сегодня эти грехи уже таковыми не считают, потому, например, когда нужно было опозорить инспектора ООН Скотта Риттера, который настаивал, что Саддам Хусейн не имеет оружия массового уничтожения, то его объявили педофилом: Риттер опроверг эти обвинения в суде, но его реноме уже было похоронено. Но история его оправдала: когда в Ираке так ничего и не нашли, чтобы хоть что-то предъявить в оправдание вторжения, о Риттере вспомнили с уважением, и он получил статус мученика правды.

Что касается изнасилований и «принуждения», якобы совершенных Ассанджем в Швеции, то это, похоже, из той же оперы. Как живописно описал израильско-шведский писатель Исраэль Шамир, стараниями воинствующих феминисток там «изнасилование» трактуется не только как сугубо физический акт надругательства, но и случай, когда «потерпевшая» решит, что стала жертвой «свиного мужского шовинизма» - для этого достаточно, чтобы любовник не позвонил на следующий день. Проще, по-нашему, «поматросил и бросил». То есть Ассанджу следовало немедленно после любовных ласк взять у тех двух женщин, которые так радостно взялись заботиться о нем в чужой стране, расписки, что потерпевшими они себя не считают и претензий не имеют.

Стоит ли считать Ассанджа героем-одиночкой, которых часто представляют путешествующими с тремя лептопами и залихватски взламывающими секретные базы данных? Вроде да, если вспомнить, что в молодости родной австралийский суд помиловал его за хакерство, приняв к сведению его «благородные бескорыстные мотивы». Но даже в кино едва ли не последним героем-одиночкой, который разоблачал коррупцию и заговоры в правительстве, были персонажи Алэна Делона в фильмах еще 70-х. А наш герой свободно переходит границы и дает интервью по скайпу, невзирая на ордер на арест, когда, кажется, каждая собака ни с кем не спутает эту длинную худую фигуру со светлой шевелюрой. Вот тут кажется, что «высокий блондин» - это видимая часть айсберга, в котором прячется большая группа должностных лиц среднего звена американской разведки, дипломатии и армии, которые имели достаточно много времени сплотиться в движении сопротивления политике американского руководства. Именно эта группа и обеспечивает «высокого блондина» сотнями тысяч документов и свободным передвижением в пространстве и времени а-ля Бетмен. До сих пор эта группа выдвигала на публичный подиум, вроде как пробные шары, отдельных диссидентов, чтобы проверить американское и мировое правительственное и общественное мнение – самым заметным был прежний руководитель подразделения ЦРУ по поиску Бен Ладена Майкл Шоер с обличительными заявлениями.

Какие мотивы руководят этой группой? Прежде всего, желание мести всей команде Буша-Чейни-Райс-Рамсфельда за то, что они свалили вину на разведку, когда никаких следов оружия массового уничтожения в Ираке не нашли, и в итоге лопнул тот благородный повод для вторжения. Военные недовольны тем, что на них вешают собак за неудачи в оккупированных Ираке и Афганистане. Во-вторых, решительное несогласие с уже традиционной для всех администраций политикой безоговорочной поддержки Израиля, когда США в этом тандеме отводится подчиненная роль, когда – по крылатому выражению – хвост крутит собакой. Наконец, сделать невозможным американское нападение на Иран, что стало бы настоящей катастрофой для Америки. Последнее, похоже, достигнуто благодаря недавним масштабным выбросам документов Wikileaks, поскольку ни у кого не было сомнений, что планы удара по Ирану Вашингтон вынашивал не для тех «благородных» заданий не допустить появления еще одного владельца ядерного оружия, и даже не с целью побороть своего давнего врага, а сугубо из интересов Тель-Авива.

И ничего нового тут нет. Свыше ста лет назад, когда американской администрации нужно было популяризировать среди населения войну с Испанией в благородной миссии освобождения Кубы от колонизаторов, газетному магнату Рудольфу Герсту передали для публикации перехваченную переписку испанского посла с Мадридом, где тот насмехался над президентом Монро, называя его «слабаком». Теперь история повторяется с точностью до наоборот.

Что теперь будет делать Вашингтон? Прежде всего придется отзывать кучу дипломатов из стран назначения, ведь ни один не сможет честно смотреть в глаза своих визави, о которых они писали в весьма неучтивых выражениях. Во-вторых, они неминуемо станут козлами отпущения, на которых можно навесить грехи в несанкционированном творчестве, полете фантазии и т.д. А их отставки приведут к масштабному пополнению диссидентской группы в американском властном истеблишменте. Поэтому самое интересное и важное еще впереди, даже если Wikileaks замолчит навсегда.

Игорь Слисаренко, для УНИАН