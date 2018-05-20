Даже если WikiLeaks замолчит – самое интересное еще впереди
Похоже, это айсберг, в котором прячется большая группа должностных лиц американской разведки, дипломатии и армии, которые сплотились в сопротивлении политике американского руководства...
Похоже, это айсберг, в котором прячется большая группа должностных лиц американской разведки, дипломатии и армии, которые сплотились в движении сопротивлении политике американского руководства...
|Джулиан Ассандж
Что касается изнасилований и «принуждения», якобы совершенных Ассанджем в Швеции, то это, похоже, из той же оперы. Как живописно описал израильско-шведский писатель Исраэль Шамир, стараниями воинствующих феминисток там «изнасилование» трактуется не только как сугубо физический акт надругательства, но и случай, когда «потерпевшая» решит, что стала жертвой «свиного мужского шовинизма» - для этого достаточно, чтобы любовник не позвонил на следующий день. Проще, по-нашему, «поматросил и бросил». То есть Ассанджу следовало немедленно после любовных ласк взять у тех двух женщин, которые так радостно взялись заботиться о нем в чужой стране, расписки, что потерпевшими они себя не считают и претензий не имеют.
Стоит ли считать Ассанджа героем-одиночкой, которых часто представляют путешествующими с тремя лептопами и залихватски взламывающими секретные базы данных? Вроде да, если вспомнить, что в молодости родной австралийский суд помиловал его за хакерство, приняв к сведению его «благородные бескорыстные мотивы». Но даже в кино едва ли не последним героем-одиночкой, который разоблачал коррупцию и заговоры в правительстве, были персонажи Алэна Делона в фильмах еще 70-х. А наш герой свободно переходит границы и дает интервью по скайпу, невзирая на ордер на арест, когда, кажется, каждая собака ни с кем не спутает эту длинную худую фигуру со светлой шевелюрой. Вот тут кажется, что «высокий блондин» - это видимая часть айсберга, в котором прячется большая группа должностных лиц среднего звена американской разведки, дипломатии и армии, которые имели достаточно много времени сплотиться в движении сопротивления политике американского руководства. Именно эта группа и обеспечивает «высокого блондина» сотнями тысяч документов и свободным передвижением в пространстве и времени а-ля Бетмен. До сих пор эта группа выдвигала на публичный подиум, вроде как пробные шары, отдельных диссидентов, чтобы проверить американское и мировое правительственное и общественное мнение – самым заметным был прежний руководитель подразделения ЦРУ по поиску Бен Ладена Майкл Шоер с обличительными заявлениями.
Какие мотивы руководят этой группой? Прежде всего, желание мести всей команде Буша-Чейни-Райс-Рамсфельда за то, что они свалили вину на разведку, когда никаких следов оружия массового уничтожения в Ираке не нашли, и в итоге лопнул тот благородный повод для вторжения. Военные недовольны тем, что на них вешают собак за неудачи в оккупированных Ираке и Афганистане. Во-вторых, решительное несогласие с уже традиционной для всех администраций политикой безоговорочной поддержки Израиля, когда США в этом тандеме отводится подчиненная роль, когда – по крылатому выражению – хвост крутит собакой. Наконец, сделать невозможным американское нападение на Иран, что стало бы настоящей катастрофой для Америки. Последнее, похоже, достигнуто благодаря недавним масштабным выбросам документов Wikileaks, поскольку ни у кого не было сомнений, что планы удара по Ирану Вашингтон вынашивал не для тех «благородных» заданий не допустить появления еще одного владельца ядерного оружия, и даже не с целью побороть своего давнего врага, а сугубо из интересов Тель-Авива.
И ничего нового тут нет. Свыше ста лет назад, когда американской администрации нужно было популяризировать среди населения войну с Испанией в благородной миссии освобождения Кубы от колонизаторов, газетному магнату Рудольфу Герсту передали для публикации перехваченную переписку испанского посла с Мадридом, где тот насмехался над президентом Монро, называя его «слабаком». Теперь история повторяется с точностью до наоборот.
Что теперь будет делать Вашингтон? Прежде всего придется отзывать кучу дипломатов из стран назначения, ведь ни один не сможет честно смотреть в глаза своих визави, о которых они писали в весьма неучтивых выражениях. Во-вторых, они неминуемо станут козлами отпущения, на которых можно навесить грехи в несанкционированном творчестве, полете фантазии и т.д. А их отставки приведут к масштабному пополнению диссидентской группы в американском властном истеблишменте. Поэтому самое интересное и важное еще впереди, даже если Wikileaks замолчит навсегда.
Игорь Слисаренко, для УНИАН