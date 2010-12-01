В Египте все-таки закрыли часть пляжей из-за нападения акул

На египетском курорте Шарм- эль- Шейх закрыта часть пляжей из- за нападения акул на туристов.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы"сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"В Шарм- эль-Шейхе за последние 2 дня произошло 5 нападений акул на российских туристов. Пострадавших на самолете санитарной авиации отправили в Каир, были проведены операции, потому что у них серьезные травмы. Нападения акул на людей происходили достаточно близко к берегу, это аномальное явление. Сейчас часть пляжей закрыта, срочно выясняется, с чем все это может быть связано", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Египте Андрей ПАНАГУШИН заявил сегодняагентству, что на пляжах Египта не вводили запрет для туристов на купание в море.