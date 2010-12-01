На пляжах Египта не вводили запрет на купание в море

На пляжах Египта не вводили запрет для туристов на купание в море.

Об этом УНИАН сообщил первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Египте Андрей ПАНАГУШИН в связи с информацией о том, что в Шарм-Эль-Шейхе российской туристке акула откусила руку.

“Такого запрета не было”, - сказал он.

В то же время дипломат отметил, что в Египте существуют рекомендации для туристов не купаться в тех местах, где есть акулы.

Как сообщал УНИАН, в Египте в городе Шарм-Эль-Шейх акула напала на российскую туристку и, по свидетельству очевидцев, откусила ей руку. Как сообщила УНИАН журналистка из Украины, которая находилась в это время на пляже, российская туристка купалась в море и стала кричать «Акула! Акула!». Ее вытащили работники гостиницы, на территории которой находится пляж, перемотали руку полотенцем, чтобы остановить кровотечение.

Очевидцы на пляже рассказывали, что российские туристы часто берут из ресторана мясо, чтобы подкормить рыб. Мясо могло привлечь и акул.