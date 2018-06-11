Яценюк: пусть россияне думают о себе, мы - о себе

Похоже было, чтобы задать вопрос министру иностранных дел Арсению Яценюку, студенты занимали очередь в малом зале Института международных отношений, где проходила публичная лекция министра, с шести утра. Во время лекции чувствовалось, что он – одно поколение и один образ мышления с теми, кто пришел его послушать. Поэтому в конце лекции министр попросил ректора института взять его на работу, а студенты и преподаватели устроили ему овацию и провожали стоя.

“Приоритеты внешней политики Украины на современном этапе”. Такое название носила лекция Арсения Яценюка. Однако он поспешил заявить, что за последний месяц никаких серьезных новшеств в сфере внешней политики нет, и это хорошо, потому что это сфера, которая не требует мгновенных изменений, и резонансные заявления способны лишь ухудшить ситуацию. Рассказывая о новых инструментах внешней политики, Арсений Яценюк провозгласил свои апрельские тезисы, о которых медиа раньше уже бегло упоминали.

Внешнеполитическая деятельность должна проходить параллельно с внешнеэкономической. Это два корабля внешней политики, которые должны идти нос в нос.

Украина так и не стала ключевым или даже полноценным игроком в международных организациях. Мы уже четырнадцать лет вступаем в ВТО. Это же смех. За это время я уже успел завершить свой учебный курс и два или три раза стать министром. В ВТО 150 стран, но там нет Украины, Ирака, Ирана, Афганистана, Таджикистана, этот перечень можно продолжать...

Украина - не член Евросоюза, однако Украина - это Европа. Невозможно стать членом ЕС за год, это невозможно даже за пять лет, этот срок достигает десяти лет. Но за это время надо проделать большую домашнюю работу. Нам не нужно проситься туда, нужно работать так, чтоб нас туда пригласили.

Украина нужна России настолько, насколько Россия нужна Украине. Мы соседи, мы связаны. Однако отношения должны быть прозрачные. С США мы далеко друг от друга, однако мы связаны ценностно. Скоро состоится визит в США, и мы работаем над дорожной картой наших отношений, которая будет иметь политическую и экономическую составляющую.

Вскоре в нашей интеграции в ЕС будет событие микроуровня. Подписание соглашения об упрощенном режиме, согласно которому для студентов будут бесплатные визы в ЕС. До конца года соглашение вступит в силу. Потому что интеграция в ЕС - это обмен студентами, путешествия, денежные потоки, это в конце концов футбол 2012 года.

Дальше встреча происходила в формате вопрос – ответ.

Как повлияет политический кризис на газовые отношения Украина-Россия, тем более, что скоро предстоит подписывать новое соглашение о поставках газа?

Вопрос сложный и с политической и с экономической точек зрения. Украинско-российские газовые отношения форматируются на межгосударственном уровне. Украина и Российская Федерация имеют целый ряд международных договоров, которые были заключены на уровне правительств и ратифицированы, и которые касаются гарантий транзита, поставок, безопасности. Субъекты, которые осуществляют снабжение и транзит энергоносителей, это – государственные монополии. И это право правительств – заключать межправительственные соглашения, в которых определяются суть, права и обязанности именно этих стран. Поскольку и в Украине, и в России энергетический сектор монополизирован государством, то были отформатированы соглашения. Есть межправительственные соглашения, которыми определены два государственных субъекта, несущие полную меру ответственности за поставки и транзит газа. Что произошло в Украине? Не учитывая наличие международно-правовых соглашений, субъекты госмонополий частично отошли от идеологии равноправных межгосударственных отношений и начали формировать отношения на уровне корпораций, на уровне бизнеса. Я думаю, что любой человек с юридическим образованием поймет, что тут что-то не отвечает внутреннему законодательству Украины. Ведь эти соглашения были ратифицированы как часть национального законодательства Украины. Потому, с отходом от государственного уровня и переходом на уровень корпоративных отношений, был потерян соответствующий государственный контроль за газовыми потоками и транзитом.

А теперь что касается энергетической проблематики в целом... Она - один из вызовов тысячелетия. Когда за баррель нефти давали 18 долларов, а не 70, то никто не говорил о новом политическом инструменте. То, чем сейчас являются энергоносители. Раньше, когда цена нефти формировалась от политических договоренностей, то тогда она была геополитическим инструментом для Украины. Теперь, когда говорят, что цена на энергоносителе в Украине занижена, то я не думаю, что это - правда. Мы можем говорить о цене на газ только в связке с ценой на транзит и хранение газа. Сегодня все стороны довольны, и я не думаю, что есть основания для пересмотра цены. Несмотря на внешние рынки, потому что на внешних рынках совсем другая цена на транзит и хранение энергоносителей. Таким образом, принцип паритета и взаимовыгодности сегодня сохранен. Чтоб полностью устранить энергетику, как инструмент влияния на двусторонние отношения, следует переходить к рынку. Но при этом стоит понять, когда мы будем готовы перейти на рынок. А мы будем готовы, когда украинская экономика сможет завершить процесс модернизации энергоэффективности. Напомню, что Украина первая по потреблению энергии на один доллар ВВП. Мы так и не отказались от советских стандартов потребления в энергетике. При модернизации наших промышленных секторов мы перейдем на нормальные прекрасные рыночные отношения.

В рамках ГУАМ создается миротворческий контингент?

ГУАМ важен для Украины, потому что когда мы говорим о своих региональных инициативах, то понятно, что они должны быть через что-то реализованы. ГУАМ - прекрасный инструмент такой реализации. Как идея, она уже реализована. Теперь возникает проблема экономического ее наполнения. Сейчас стоит вопрос ратификации устава ГУАМ, нам следует его юридически оформить. Но для того, чтобы голос был услышан, следует или кричать, или говорить тихо, но так чтоб тебя услышали. Вес можно иметь не только за счет политической, но и за счет экономической составляющей. Сейчас мы продумываем целый ряд экономических проектов, сконцентрированных на энергетике.

Среди других, мы обсуждаем создание миротворческого контингента в рамках ГУАМ. Однако это должно быть последним элементом в наших отношениях.

Планирует ли Украина принимать участие в разрешении международных конфликтов?

Нам бы разрешить те конфликты, которые Украину касаются уже сейчас. Я имею в виду Приднестровье. Я не хотел бы, чтоб мы распылялись. Впрочем, мы будем интермедиаторами разрешения конфликтов, если нас будут приглашать. Но участниками в решении являются и партнеры-участники ГУАМ. Чтоб жениться, надо, чтоб и невеста хотела выйти замуж. Поэтому, чтобы мы принимали участие в разрешении конфликтов, надо, чтобы этого хотели все участники ГУАМа.

Будет ли выведен Черноморский Флот из Крыма и когда? Я против того, чтобы вести переговоры по размещению флота на территории Украины через прессу. Переговоры - это тот процесс, который должен проводиться на уровне соответствующих рабочих групп. На последних переговорах в России мы договорились, что обязательно проведем рабочие группы по пребыванию флота в Украине под председательством двух министров. Для того, чтобы войти во все детали. Потому что у нас так: министры обо всем договариваются, а когда они расходятся, то их исполнители переговариваются еще по десять лет. Пребывание флота будет осуществляться в срок, определенный соглашением. Речь не может идти о досрочном выводе флота, потому что это не предусмотрено соглашением. Это не политические игры, мы - европейская страна и кто нас поймет, если мы отказался от обязательств по России?! Потому что тогда мы можем отказаться и от других соглашений. Стоит вопрос наполнения и выполнения соглашений.

Есть ли в министерстве программы информирования общества о НАТО? Когда раздаются призывы, отрицающие евроатлантическую интеграцию Украины, то я спрашиваю: читал ли кто-то когда-то план действий Украина-НАТО? Если открыть план Украина-НАТО, то на 90 процентов это план социальных, экономических, административных, юридических и даже ментальных реформ. И только на 10 процентов это план военного сотрудничества. Если вы положите два плана по ЕС и по Украине - НАТО, то попробуйте найти три отличия. Почему возникают вопросы? Осведомленность в вопросах НАТО полно отсутствует в Украине. Я хотел бы привести собственный пример. Я был министром экономики Украины. И для себя не имел четкого ответа: для чего Украина идет в НАТО. О чем мы можем говорить на уровне украинских граждан, если высшие государственные должностные лица не имеют такого представления. Что?.. Как я убедился?.. Президент убедил, и довольно быстро. Так кто виноват, что общество ничего не знает о НАТО? Общество? Те ли, кто ответственны за интеграционные процессы? Украинцы должны знать, что НАТО за последние 60 лет не проводило ни одной силовой операции, кроме Югославии. Но у всех есть виденье, что НАТО - агрессивный союз. Украинцы должны знать, что когда Украина станет членом НАТО, то альянс без Украины не сможет принять ни одного решения.

Российские телеканалы говорят: чем дольше будет длиться кризис в Украине, тем больше россияне будут хотеть вернуть царя. Изменится ли реакция российского общества на события во внутренней политике Украины после выборов, которые состоятся в России в 2008 году? Вопрос стал “тестовым” на дипломатичность Арсения Петровича. Сначала он улыбнулся и сказал: “Следующий вопрос...” Министр не хотел отвечать, пытался уйти от ответа и сделать это весело. Однако ответ был таким: “Пусть россияне думают о себе, мы - о себе. Мы поддерживаем все внутренние процессы, которые происходят в России. Но что касается Украины... Мы – переходная демократия. А в переходный процессе есть трудности с элитами. Элиты еще не зрелы, мы еще полностью не стали элитами, потому что половина из нас еще побывала в комсомоле, половина была пластунами. А вы уже точно станете элитой. И все, что касается России, пройдет...Пройдет непременно”.

Отвечая на вопрос о возможной реорганизации МИД, господин Яценюк сказал, что актуально создание департамента стратегического планирования.

- За что в министерстве не ухватишься в вопросах информатизации, все из рук валится, потому что держать нечего, - пожаловался министр. - Это – недопустимо, когда часть сотрудников МИД даже не имеет доступа к Интернету. О какой внешней политике можно говорить? Я уже не говорю о качестве имеющихся там компьютеров. Необходим центр обработки информации. Так же, как необходимо проводить видеоконференции с дипломатическими учреждениями. Но самый острый вопрос: заработная плата персонала. Вопрос стоит так: если вы думаете, что вы нам платите, то думайте, что мы на вас работаем. Так происходит у нас в МИДе. Ну не может дипломат сидеть и пересиживать от зарубежной до зарубежной командировки. И не может дипломат сидеть и думать, как прокормить семью. Он тогда просто о семье думает, а не о внешней политике. Когда речь идет о том, что дипломат получает четыреста долларов, то, простите, мне стыдно за такую внешнюю политику и министерство. На протяжении последних десяти лет штатное расписание не менялось. Это как министерство иностранных дел УССР... Но у нашего министерства другие задачи, другие функции. Оно изменится, и это – последний элемент внутренней реорганизации. Но для вас, - министр обратился ко всем собравшимся, - место там точно будет.

Маша Мищенко