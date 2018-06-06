31 октября на Триумфальной площади в Москве прошло сразу две акции российской оппозиции в защиту 31-й статьи конституции РФ. Казалось бы, вот он – успех «несогласных». Ведь московские власти наконец-то впервые разрешили провести митинг «Стратегия 31». Вот только сама оппозиция в этот вечер оказалась по разные стороны баррикад.

Московская Хельсинкская группа, правозащитный центр «Мемориал» и Общероссийское общественное движение «За права человека», «Другая Россия» - в этот вечер места у памятника Маяковскому было явно мало. Тем более, что первую санкционированную властями площадку для митинга оцепили специальным ограждением, а желающих помитинговать пропускали после досмотра милиции и прохода через металлоискатель.

Впрочем, количество митингующих и так было жестко регламентировано – не больше 800 человек (хотя по оценкам самих оппозиционеров, на площадь в тот вечер вышло около 3 тысяч человек). Большинству несогласных эта цифра показалась достаточной. Лидер движения «Солидарность» Борис Немцов назвал это большим успехом.

- Это не после Лужкова, а после нашей активности на протяжении полутора лет, после многочисленных задержаний и судов, после позора, которые власть продемонстрировала на весь – как она издевается над своим собственным народом, - подчеркнул, выступая со сцены Немцов. - Сегодняшний митинг очень важен, и это круто, что мы добились этого.

Сергей Удальцов, лидер движения «Левый фронт» и вовсе заявил, что «режим» побежден.

- Мы впервые принудили власть соблюдать закон, конституцию и наши права. Этот день войдет в историю. Мы победили! – кричал он со сцены.

Удальцов напомнил про задержания и избиения, которые происходили ранее в этом месте, и объявил всех собравшихся героями.

- Каждый из нас герой, кто не отступил и не сломался. Под напором нашей силы власти отступили, и это значит, победа будет за нами. Правительство Путина в отставку и под суд! – заявил Удальцов.

Впрочем, такой энтузиазм в тот вечер разделяли не все оппозиционеры. Ведь часть из них (пускай и небольшая) осталась за официальными кордонами митинга. Среди них оказались сторонники «Другой России» (лидер - Эдуард Лимонов). Они протестовали уже за ограждением, возле станции метро «Маяковская». К альтернативной акции протеста «лимоновцы» прибегли, не желая идти навстречу правительству города, и требуя разрешения провести 1,5-тысячный митинг. Но получили отказ. Лимонов обвинил своих единомышленников-оппозиционеров, в частности главу Московской Хельсинской группы» Людмилу Алексееву в "мюнхенском сговоре" и односторонних переговорах с мэрией Москвы.

И вот в то время, как лидеры «санкционированной» оппозиции свободно кричали свои лозунги с импровизированной сцены на кузове «Газели» у театра Сатиры, в каких-то 50 метрах «лимоновцам» доставались уже традиционные милицейские тумаки.

Блюстители порядка с нелегальной оппозицией и правда не церемонились. Их не без труда, но все же затолкали к основной части несогласных, где забор и металлоискатели уже заменила живая цепь из ОМОНА. Но даже оказавшись на "разрешенной" территории, представители «Другой России» не захотели присоединиться к основной массе оппозиционеров. Эдуард Лимонов в сопровождении своей охраны поспешил покинуть Триумфальную площадь.

Тем временем санкционированный митинг продолжался. Правозащитник Лев Пономарев, вооружившись мегафоном, напоминал присутствующим еще одну цель акции:

- В России сотни политических заключенных, которые сидят за решеткой за свои убеждения. Мы должны приходить на митинги и требовать освобождения политических заключенных! Наша страна занимает позорное второе место по количеству заключенных на душу населения. Это позор нашей страны. Их там убивают и пытают. У нас десятки лагерей до сих пор… Многие это не знают, но мы живем в двух Россиях. Половина из них - невиновны. Долой пытки!

- Свободу политическим заключенным! – подхватила публика.

- Свободу Ходорковскому и Лебедеву! - продолжил оратор.

Другие лидеры российской оппозиции не преминули подчеркнуть, что 31-я статья конституции РФ предполагает не только свободу собраний, но и свободу шествий. Именно поэтому, по словам Бориса Немцова, вскоре оппозиция будет требовать разрешения шествий в сторону Кремля.

Завершила митинг Людмила Алексеева, призвав прийти на следующую акцию в рамках «Стратегия-31» 31 декабря, а Удальцов проанонсировал очередной «День Гнева» 12 ноября возле московской мэрии.

Так или иначе, московские оппозиционеры впервые за много лет митинговали свободно под носом у милиции без страха быть схваченными. Впервые все прошло без массовых задержаний. Но, как отмечают наблюдатели, властям все же удалось «переиграть» оппозицию. Ведь фактически «несогласных» поделили на готовых к диалогу с властями и тех, кто его игнорирует. А значит, в рядах и без того разрозненной российской оппозиции наметился очередной раскол.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в России

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