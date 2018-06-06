В Москве прошло сразу две акции российской оппозиции
Оппозиционеры впервые за много лет митинговали свободно... Но властям все же удалось «переиграть» несогласных... Казалось бы, вот он успех...
31 октября на Триумфальной площади в Москве прошло сразу две акции российской оппозиции в защиту 31-й статьи конституции РФ. Казалось бы, вот он – успех «несогласных». Ведь московские власти наконец-то впервые разрешили провести митинг «Стратегия 31». Вот только сама оппозиция в этот вечер оказалась по разные стороны баррикад.
Московская Хельсинкская группа, правозащитный центр «Мемориал» и Общероссийское общественное движение «За права человека», «Другая Россия» - в этот вечер места у памятника Маяковскому было явно мало. Тем более, что первую санкционированную властями площадку для митинга оцепили специальным ограждением, а желающих помитинговать пропускали после досмотра милиции и прохода через металлоискатель.
Впрочем, количество митингующих и так было жестко регламентировано – не больше 800 человек (хотя по оценкам самих оппозиционеров, на площадь в тот вечер вышло около 3 тысяч человек). Большинству несогласных эта цифра показалась достаточной. Лидер движения «Солидарность» Борис Немцов назвал это большим успехом.
- Это не после Лужкова, а после нашей активности на протяжении полутора лет, после многочисленных задержаний и судов, после позора, которые власть продемонстрировала на весь – как она издевается над своим собственным народом, - подчеркнул, выступая со сцены Немцов. - Сегодняшний митинг очень важен, и это круто, что мы добились этого.
Сергей Удальцов, лидер движения «Левый фронт» и вовсе заявил, что «режим» побежден.
- Мы впервые принудили власть соблюдать закон, конституцию и наши права. Этот день войдет в историю. Мы победили! – кричал он со сцены.
Удальцов напомнил про задержания и избиения, которые происходили ранее в этом месте, и объявил всех собравшихся героями.
- Каждый из нас герой, кто не отступил и не сломался. Под напором нашей силы власти отступили, и это значит, победа будет за нами. Правительство Путина в отставку и под суд! – заявил Удальцов.
Впрочем, такой энтузиазм в тот вечер разделяли не все оппозиционеры. Ведь часть из них (пускай и небольшая) осталась за официальными кордонами митинга. Среди них оказались сторонники «Другой России» (лидер - Эдуард Лимонов). Они протестовали уже за ограждением, возле станции метро «Маяковская». К альтернативной акции протеста «лимоновцы» прибегли, не желая идти навстречу правительству города, и требуя разрешения провести 1,5-тысячный митинг. Но получили отказ. Лимонов обвинил своих единомышленников-оппозиционеров, в частности главу Московской Хельсинской группы» Людмилу Алексееву в "мюнхенском сговоре" и односторонних переговорах с мэрией Москвы.
И вот в то время, как лидеры «санкционированной» оппозиции свободно кричали свои лозунги с импровизированной сцены на кузове «Газели» у театра Сатиры, в каких-то 50 метрах «лимоновцам» доставались уже традиционные милицейские тумаки.
Блюстители порядка с нелегальной оппозицией и правда не церемонились. Их не без труда, но все же затолкали к основной части несогласных, где забор и металлоискатели уже заменила живая цепь из ОМОНА. Но даже оказавшись на "разрешенной" территории, представители «Другой России» не захотели присоединиться к основной массе оппозиционеров. Эдуард Лимонов в сопровождении своей охраны поспешил покинуть Триумфальную площадь.
Тем временем санкционированный митинг продолжался. Правозащитник Лев Пономарев, вооружившись мегафоном, напоминал присутствующим еще одну цель акции:
- В России сотни политических заключенных, которые сидят за решеткой за свои убеждения. Мы должны приходить на митинги и требовать освобождения политических заключенных! Наша страна занимает позорное второе место по количеству заключенных на душу населения. Это позор нашей страны. Их там убивают и пытают. У нас десятки лагерей до сих пор… Многие это не знают, но мы живем в двух Россиях. Половина из них - невиновны. Долой пытки!
- Свободу политическим заключенным! – подхватила публика.
- Свободу Ходорковскому и Лебедеву! - продолжил оратор.
Другие лидеры российской оппозиции не преминули подчеркнуть, что 31-я статья конституции РФ предполагает не только свободу собраний, но и свободу шествий. Именно поэтому, по словам Бориса Немцова, вскоре оппозиция будет требовать разрешения шествий в сторону Кремля.
Завершила митинг Людмила Алексеева, призвав прийти на следующую акцию в рамках «Стратегия-31» 31 декабря, а Удальцов проанонсировал очередной «День Гнева» 12 ноября возле московской мэрии.
Так или иначе, московские оппозиционеры впервые за много лет митинговали свободно под носом у милиции без страха быть схваченными. Впервые все прошло без массовых задержаний. Но, как отмечают наблюдатели, властям все же удалось «переиграть» оппозицию. Ведь фактически «несогласных» поделили на готовых к диалогу с властями и тех, кто его игнорирует. А значит, в рядах и без того разрозненной российской оппозиции наметился очередной раскол.
Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в России
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