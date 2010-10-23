Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Сенат (верхняя палата парламента) Франции сегодня одобрил пенсионную реформу, несмотря на общенациональные протесты.

Реформа предполагает повышение пенсионного возраста с нынешних 60 до 62 лет к 2018 году, а к 2030 году - до 67 лет по примеру других европейских стран, в первую очередь Германии. Это закономерно повлечет за собой и увеличение срока рабочего стажа для получения "полной пенсии".

Напряженные дебаты по законопроекту, который инициировал глава государства Николя САРКОЗИ, в верхней палате парламента продолжались три недели.

Профсоюзы готовят "ответные демарши", которые напрямую привязаны к парламентскому календарю. Так, новые акции протеста по всей Франции пройдут 28 октября. Это будет уже шестая всеобщая забастовка за последние месяцы.

Как сообщал УНИАН, протесты проходят по всей Франции при участии активистов профсоюзов, студентов, простых граждан. В стране оказались блокированными нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады, магистрали между городами, дороги к аэропортам и некоторые вокзалы. В городах по всей Франции прошли многотысячные демонстрации, самая крупная из которых прошла в Париже. По различным оценкам, в протестах приняли участие до 3,5 миллионов французов.