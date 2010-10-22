Профсоюзы назначили еще две даты общефранцузских забастовок

Французские профсоюзы назвали еще две даты проведения общенациональных акций несогласия с планируемой правительством пенсионной реформой: 28 октября и 2 ноября, сообщает Би-би-си. С таким заявлением выступили профсоюзные лидеры по окончании совещания, прошедшего в Париже.

Сенат (верхняя палата Национального собрания) завершил дебаты по более чем тысяче поправок к законопроекту о пенсионной реформе. Нижняя палата уже одобрила этот документ, предусматривающей, в частности, повышение возраста выхода на пенсию с нынешних 60 до 62 лет, а возраст, с которого граждане могут получать полную государственную пенсию, - с 65 до 67 лет.

Тем временем так называемые летучие забастовки продолжают оказывать заметное влияние на жизнь Франции. Акции протеста продолжаются по всей стране. Марши, в том числе студенческие, проходили в четверг в Париже, Марселе, Тулузе, Бордо. В Лионе полиция разгоняла манифестантов при помощи водометов. В Париже собравшиеся у здания сената в целом вели себя мирно.

В Марселе, крупнейшем французском порту на Средиземноморье, уже больше недели бастуют мусорщики, и город постепенно превращается в огромную свалку. Представитель центрального правительства в этом районе попросил 150 служащих гражданской обороны и французского Иностранного легиона помочь с расчисткой мусора.

Устроенная манифестантами блокада нефтеперерабатывающих заводов и топливных хранилищ привела к дефициту топлива. По словам министра экологии Франции, в четверг бензина не было на 2790 автозаправочных станциях страны, что, впрочем, меньше, чем накануне, когда таких АЗС было 3190. Продолжают бастовать рабочие всех 12 французских нефтеперерабатывающих заводов, хотя полиции и удалось снять блокаду почти со всех нефтехранилищ. В то же время забастовщикам удалось остановить работу двух из трех находящихся в стране терминалов по сжижению природного газа.

Все это привело к тому, что в среду Франция начала импортировать электроэнергию.

Тем не менее около 75% всех скоростных поездов TGV и половина электричек продолжают работу.

Президент Франции Николя Саркози призвал забастовщиков прекратить беспорядки и пообещал наказать их участников. "Превратив в заложники экономику, компании и жизнь простых французов, мы уничтожим рабочие места", - предупредил он.

Лионель Герин, глава Национальной федерации коммерческой авиации Франции отметил, что нынешние забастовки уже обошлись авиакомпаниям в большую сумму, чем ущерб от весеннего извержения исландского вулкана.