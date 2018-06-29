Медведев – Лукашенко: милые бранятся – только тешатся?

Ухудшающиеся с каждым днем российско-белорусские отношения – одна из самых обсуждаемых тем в России на протяжении последних нескольких месяцев. Напряжения между двумя типа союзными государствами достигло своего пика на прошлой неделе, когда Дмитрий Медведев выступил в своем видеоблоге с критичным заявлением в адрес белорусского коллеги.

Сегодня в эфирах большинства российских телеканалов фигуре Лукашенко посвящают целые спецпроекты. Его уже не просто называют последним диктатором Европы, ему выставляют диагноз – мозаичная психопатия. Больше всех отличился канал НТВ, который снял четырехсерийный сериал «Крестный Батька». В телесаге Лукашенко предстал страшным диктатором, не только ущемляющим права белорусской оппозиции, но и уничтожающим ее лидеров физически. Странно только, что мнение белорусской оппозиции заинтересовало Россию только теперь. Ведь о нарушениях гражданских прав в стране ее представители неоднократно заявляли уже многие годы. К тому же у самой России проблем с демократическими процедурами ничуть не меньше. Достаточно хотя бы вспомнить жестокие разгоны митингов в защиту российской Конституции.

Как бы там ни было, но только сегодня за считанные месяцы из политического союзника России Александр Лукашенко стал ее врагом. Сегодня он стоит едва ли не в одном ряду с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сбежавшим киргизским президентом Бакиевым. А со стороны порой даже кажется, что Лукашенко прочно занял место «мальчика для битья», раньше обычно отводившееся российскими властями Виктору Ющенко. Так же, как и Ющенко, белорусский Бацька после серии громких «ТВ-разоблачений» надолго останется в глазах россиян политическим «пугалом».

Причина всему – приближающиеся президентские выборы. И, как полагают некоторые политические обозреватели, не только белорусские. Да, российский фактор на предстоящих декабрьских выборах президента Беларуси – один из наиболее значимых. Но ведь в 2012 году ожидаются и выборы в России.

Ценность Лукашенко для России снизилась

Главной нотой своей избирательной кампании Лукашенко избрал антироссийскую риторику. И поводов для этого у него предостаточно. В частности, Россия требует оплаты пошлин за поставку нефти в Беларусь. Хотя какие пошлины могут быть в рамках «союзного государства», тем более когда их отсутствие предполагает Таможенный союз, участником которого является Беларусь? Малоприятными для Беларуси является и еще одно ограничение – доступ мясомолочной продукции на российский рынок.

Впрочем, даже в таких условиях Беларусь научилась многое выжимать из союза с Россией. Российские эксперты уже подсчитали: только за транзит российской нефти в 2010 году белорусская экономика получит 220 млн. долларов и в два раза больше – за транзит российского газа. Как только отношения руководителей двух стран заметно охладели, это обстоятельство Беларуси припомнили сразу же, заявив, что Россия фактически дотирует всю белорусскую экономику. Самому же Лукашенко однозначно дают понять – его режим держится исключительно на российской экономической поддержке.

Как полагает заместитель генерального директора Центра политических технологий (Россия) Алексей Макаркин, конфликт интересов начался, когда все перевернулось в российско-американских отношениях.

- Пока у России были с американцами плохие отношения, Беларусь была ближайшим партнером и единственный союзник в этом регионе. Тогда Украина шла в НАТО, была война на Южном Кавказе, Польша и Чехия хотели разместить системы третьего позиционного района ПРО на своей территории, – высказал эксперт свое мнение УНИАН. – То есть, Александр Григорьевич был единственным союзником, а то, что он за это запрашивал, было вопросом вторичным. Тогда Беларусь шантажировала Россию, а мы на это закрывали глаза. Сейчас ситуация изменилась: Украина не хочет в НАТО, с американцами «перезагрузка», на Кавказе ситуация относительно стабилизировалась, размещение ПРО пока отменено. Другими словами, ценность Лукашенко как союзника снизилась.

Более того, по мнению эксперта, Россию «союзное государство» как интеграционная структура разочаровала. Ведь единой валюты нет, Таможенный союз не гарантирует отсутствия торговых войн, а нефтяная составляющая и вовсе выведена за скобки.

Впрочем, уверен Макаркин, в России понимают, что на сегодня день альтернативы Лукашенко нет.

- Конечно, Россия может не признать легитимность выборов президента Беларуси. Но это сделает миссия СНГ, которая признает все выборы на постсоветском пространстве. И сейчас тоже признает, чтобы не создавать прецедентов в будущем, - говорит политолог.

По его словам, в условиях ограниченной возможности влияния на выборы Россия взяла курс на «мягкую эрозию» режима Лукашенко:

- Эти выборы Лукашенко пройдет без больших проблем, но дальше у белорусского общества может возникнуть к нему достаточно много вопросов. У Лукашенко всегда был аргумент «я договорюсь, я выкручусь – и с Россией, и Западом». Если выяснится, что он это сделать не может, то влияние его будет падать. Ведь Беларусь – это европейская страна, и там население и элита хотели бы выстраивать приличные отношения как с Западом, так и Востоком, - заключает Макаркин.

Треугольник: Лукашенко – Медведев – Путин

Хотя не исключено, что российский фактор может даже сыграть на руку Лукашенко. Все эти войны - «молочная», «мясная», - все эти «прихоти» Беларуси в рамках ОДКБ признаны продемонстрировать возможность принятия им самостоятельных решений. То есть то, что необходимо для грамотной и полновесной избирательной кампании.

- Уж слишком много стало разговоров, что Лукашенко действует в русле Москвы, что он несамостоятельный и вот-вот Беларусь станет отдельным регионом России. Чтобы снять все эти разговоры, Лукашенко и занял такую позицию. И это все делается для внутренней аудитории. Этим он показал, что может себе позволить поссориться с участниками властного тандема, - считает генеральный директор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин.

По его словам, после выборов будет откатная волна, и Лукашенко продолжит трепетно дружить с российским руководством. Эксперт уверен, что все разговоры о том, что Россия может не признать результаты президентских выборов в Беларуси, – «страшилка» лишь для белоруской общественности, главная задача которой еще сильнее сплотить электорат вокруг Лукашенко.

- Это технология и слухи, причем из Беларуси, а не России, - сказал в комментарии УНИАН политолог.

Впрочем, по его мнению, здесь есть еще одна интрига. Ведь в значительной степени ссора между Лукашенко и Медведевым стала возможной благодаря, так сказать, молчаливому согласию Путина. При этом отношения между самим Лукашенко и Путиным начали вдруг налаживаться. Так, совсем недавно Лукашенко поздравил российского премьера с 58-летием, хотя протокол обычно не предусматривает таких жестов от президента одной страны в адрес главы правительства другой. Лукашенко подал еще пару сигналов, которые можно интерпретировать как попытку к примирению.

- Мы наблюдаем сложную игру. С одной стороны, Лукашенко вбивает клин между участниками властного тандема, а с другой – Путин реализует свою политику по снижению рейтинга своего партнера по властному тандему, – уверен Мухин. - Сейчас Медведев находится в крайне невыгодном положении. Он с Лукашенко поругался, а Путин неожиданно помирился. И кто теперь главный в российско-белорусских отношениях и в их налаживании? Медведев автоматически оказался на политической обочине, что, безусловно, для него крайне неприятно.

Другими словами, конфликт с белорусским руководством может стать еще одним камнем в огород Медведева, надумай тот вторично баллотироваться на президентский пост в 2012 году. Как-никак, а в глазах российской общественности Беларусь долгие годы была главным союзником России. Медведев же, получается, не смог поддерживать дружбу, в то время как его главный потенциальный конкурент Путин не спешит сжигать союзные мосты окончательно. Таким образом, ссора с Лукашенко может пополнить список претензий к Медведеву накануне предстоящих президентских выборов в РФ.

Ситуация во многом схожая с отставкой мэра Лужкова. Комментируя ее, американский журнал Foreign Policy писал, что “в этой истории Путин хотел остаться в тени и победил, проделав это. Из Лужкова сделали пример для острастки: его публично и позорно растоптали. Элита вряд ли полюбит за это Медведева, и ему будет трудно вновь завоевать ее любовь”. В случае с Беларусью Путин тоже остается как бы в тени, что в будущем, по мнению обозревателей, может лишь добавить ему очков.

Большинство российских наблюдателей уверены, что как только выборы минуют, а Лукашенко переизберется, накал российско-белорусских страстей резко пойдет на убыль. И такие тенденции уже видны. Ведь одной рукой Бацька успевает ругаться с российским президентом, а другой – подписывает практически все двухсторонние соглашения (совсем недавно между Беларусью и РФ было подписаны документы по военно-техническому сотрудничеству). Поэтому большинство экспертов не сомневаются – после выборов в Беларуси власти обеих стран снова найдут общий язык: как в политических, так и в экономических вопросах. Правда, показательность истории о том, как вчерашние друзья не-разлей-вода в один миг могут стать заклятыми врагами, это никак не умаляет.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России