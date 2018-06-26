Разгон очередного митинга российской оппозиции прошел «мягко» - под рев моторов и запах горелой резины

Еще за несколько часов до начала митинга российской оппозиции в защиту 31 статьи Конституции РФ на Триумфальной площади было не по «выходному» многолюдно. Чтобы иметь предлог отказать оппозиционерам в разрешении на эту акцию, мэрия Москвы заблаговременно запланировала проведение на этом месте соревнований по дрифтингу и мотофристайлу. Так что зрители и большое количество милиционеров, которые по кругу в несколько рядов оцепили площадь, уже создавали большую массовку.

То, что акция оппозиции будет разогнана, было понятно еще накануне. 28 июля МВД пообещало не допустить проведения несанкционированных властями публичных мероприятий. Интрига заключалась только в степени адекватности мер органов власти, а точнее - жестокости милиционеров.

- В этот раз милиция самая спокойная. В предыдущие акции уже в 18.02-18.03 автобусы были забыты битком, - сообщил УНИАН постоянный участник митингов на Триумфальной площади Михаил. Он уверен, что несмотря на задержание «несогласных», эффект от таких акций будет. Год назад на акции выходило человек двести, уже в прошлый раз митингующих было больше двух тысяч.

В этот момент к Михаилу подошел милиционер и предложил пройти в автобус, где его уже ждали единомышленники.

Оппозиционеры, представляющие различные российские общественные организации, прибыли на Триумфальную площадь в Москве в анонсированное время – в 17.00 по киевскому времени. Для того, чтобы милиция не блокировала их на подступах к площади, участники акции только по прибытии на Площадь одели значки с цифрой «31». Также оппозиционеры достали листы бумаги с цифрой «31», на которых была выписана 31 статья Конституции РФ – «Граждане Российской Федерации имеют право сбираться мирно, без оружия, проводить собрания и митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Участники митинга выкрикивали «Свобода!», «Фашизм не пройдет!», «Позор!», «Россия без Путина», «Долой полицейское государство». В это же время, чтобы заглушить «несанкционированные» лозунги начался финал соревнования по дрифтингу, и они смешались с ревом моторов и визгом горящих покрышек.

- Уважаемые граждане, ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти. Просьба покинуть площадь!, - тут же кричали в мегафоны сотрудники милиции.

После этого милиционеры начали задерживать людей, которые держали плакаты с цифрой «31».

В результате милиция задержала несколько десятков участников пикета. Их посадили в автобус и отвезли в одно из РУВД города Москвы. Среди задержанных оказался и известный российский оппозиционер Борис Немцов, а также лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, которые через несколько часов были отпущены.

Член политсовета московской «Солидарности» Семен Абрамович Зон-Зам считает, что стратегию «31» нужно модернизировать.

- Нужно, чтобы выходило как можно больше людей, но молча с протестными значками «31». Сколько сегодня пришло людей, сказать очень сложно. Население России запугано, к сожалению. Хотелось бы, чтобы сегодня пришла тысяча человек, но в реальности будет человек 300. Остальных перехватят на подступах. Я пришел сюда, потому что постоянно оппонирую сегодняшнему путинскому режиму. Считаю, что система «путинизма» это то, что сегодня мешает России.

- Я понимаю, зачем я сюда пришел. Мне кажется это правильно, ведь это хоть какое-то действие по защите своих конституционных прав. Сегодня выйду я, завтра выйдут двое, потом четверо и далее в геометрической прогрессии, а потом, может быть, станет лучше в стране, - говорит 19-летний Петр Белозеров.

Количество российских и иностранных журналистов визуально сильно превышало количество митингующих.

По данным ГУВД по городу Москве, на Триумфальную площадь пришло 200 участников митинга и 300 корреспондентов. При этом сотрудников милиции было гораздо больше, чем оппозиционеров и работников СМИ вместе взятых.

Митинг закончился задержанием 75-ти его участников.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в Москве

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