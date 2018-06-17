По силам ли Кремлю скинуть Лукашенко?

На 7 сентября назначена внеочередная сессия парламента Беларуси, которая должна определить дату выборов белорусского президента. Они же должны состояться до 6 февраля 2011 года. В эту кампанию Беларусь войдет на фоне перманентных конфликтов с Россией. Российский телеканал НТВ несколько дней назад показал документальное кино. “Журналистское расследование”, сделанное по худшим пропагандистскими образцам новейшего российского телевидения, называется “Крестный батька”. Оно касается всех лет правления Лукашенко и содержит сокрушительную критику нынешнего президента Беларуси. Появление такого фильма (см. часть1 часть 3 ) уже после заключения договора относительно таможенного союза и во время подготовки ратификации договора по ЕЭП порождает такие вопросы.

Собирается ли Россия принять участие в президентских выборах в Беларуси? И насколько серьезно она готовится к таким выборам? Существуют ли в Беларуси структуры так называемого «третьего сектора», который работает под Россию? Есть ли новая креатура преемника Лукашенко, которой желает Кремль? В конечном итоге, каким будет выбор белорусского народа и кого должна поддержать на этих выборах Украина? Эти вопросы мы адресовали белорусским и отечественным экспертам.

Юрий Царик, руководитель белорусской группы развития (РБ): ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РФ И БЕЛАРУСЬЮ ПРИБАВИЛ ЛУКАШЕНКО 5% РЕЙТИНГА Нет двух мнений относительно того, кого поддержит белорусский народ на следующих выборах. Однозначную поддержку будет иметь нынешний глава государства. По исследованиям оппозиционно настроенного Независимого института социальных, экономических и политических исследований, в течение 2010 года рейтинг Лукашенко вырос на 3 процента. Только последний газовый конфликт с Россией дал президенту от 3 до 5 процентов голосов дополнительно. Собственно говоря, все информационные накаты того же НТВ никакого вреда причинить не могут. Ведь пока жизненные интересы большинства населения страны в безопасности, а с подписанием документов относительно таможенного союза и запуском процесса ратификации документов по Единственому экономическому пространству это именно так, - все эти вещи не могут серьезно повлиять на выбор белорусов. Никакой креатуры Кремля вместо Лукашенко просто нет. У нас по-разному, в зависимости от принадлежности экспертов к тем или другим структурам и школам оценивают позиционирование Кремля в будущих выборах. Говорят, что Кремль вроде бы работает с оппозицией, но одновременно с несколькими фигурами. Вполне очевидно, что какой-то одной кандидатуры быть не может. Ее еще не успели, да и не могли бы создать. Попытка выдвинуть серьезного кандидата на основе пророссийской позиции лишена перспективы по целому ряду причин. Во-первых, этому не способствует сама политика России, которая фактически через своего президента заявляет, что основным ее приоритетом являются страны Запада, а также Тихоокеанского региона. Из этого вытекает, что Беларусь для российской элиты – эдакая третьерядная проблема. Так чего хорошего ожидать от такого отношения?

Некоторая лояльность части белорусского населения к России в действительности связана вот с чем. В Беларуси некоторые вещи ассоциируются с Советским Союзом – как то могучее социальное государство, защита населения, гарантии занятости. Все эти вещи в современной России уничтожаются полностью...

Что касается утверждений, что Россия дотировала Беларусь дешевыми энергоносителями и потому мы смогли организовать экономическое чудо... Тут появляется встречный вопрос? Почему Россия, имея ну совсем дешевые энергоресурсы, не организовала экономическое чудо у себя?

Что должна была бы сделать Беларусь, чтобы прекратить информационный конфликт с РФ, - это наиболее серьезный вопрос. Судя по комментариям из России, белорусская сторона должна была бы просто смолчать и терпеть, ожидая, что все утихнет. Но, извините, Александр Григорьевич Лукашенко, как любой политик обязан держать удар. И молчать, когда на него льют грязь (а то, что вышло в НТВ, это вообще беспрецедентный случай в истории не только наших двусторонних отношений), - это не совсем приемлемо. Что касается цели России в такой войне, - то она не просматривается. Была ситуация с газом. В этой ситуации Россия выглядела не очень сильно. В итоге она понесла репутационные потери, поэтому сейчас она набирает очки, берет реванш. Можно рассматривать это по-другому. В России сейчас сезонное затишье, плюс внутренние проблемы, связанные с засухой. Потому возникает желание в чем-то позабавиться, на чем-то набрать баллов, попиариться на каких-то темах.

У Беларуси нет какого-то структурированного российского лобби. Нет основы для такого лобби. Если оно будет просто проплачено, это один вопрос. Но какая у него может быть идеология? Непонятно. У нас есть определенные пророссийские структуры, которые выступают в оппозиции к руководству Беларуси. И пытаются, судя по названию, которое содержит слово “империя”, пропагандировать великодержавную идеологию объединения славян. Но простите, это плохо вяжется с реальной политикой новой России. Нужно иметь очень расщепленное сознание и не дружить с реальностью, чтобы всерьез воспринимать такие лозунги. Напротив – наблюдается готовность России идти очень далеко в сдаче интересов на постсоветском пространстве и налаживании отношений с Западом. Есть определенные общественные объединения, которые открыто позиционируются как ориентированные на Россию. Но существенного влияния на общественную жизнь они не имеют.

Вадим Карасев, президент Института глобальных стратегий (Украина): ЗАДАНИЕ РОССИИ – РАСШАТАТЬ БЕЛАРУСЬ, СОЗДАТЬ ТАМ КРИЗИС Белорусский народ однозначно поддержит Лукашенко. Но задание Кремля вывести на какую-то передовую электоральную позицию какого-то анти-Лукашенко, свою креатуру. Российская стратегия “Первого белорусского фронта” заключается в понимании того, что сейчас свержение Лукашенко – нереально, что позиции Лукашенко – крепкие, а вот политический режим не такой крепкий, каким он был три, – пять, а тем более десять лет тому назад. Потому задание российской власти – расшатать режим личной власти Лукашенко даже в случае его победы. Чтобы через год-два, невзирая на его победу, и Лукашенко, и режим его личной власти оказались в глубоком кризисе, за которым может наступить обвал. России не интересно, чтобы вместо Лукашенко пришел какой-то политический “мистер Х”, главное – расшатать политический режим так, чтобы независимо от того, кто пришел к власти, эта страна, ее власть были тесно привязаны к российской телеге власти.

Пророссийское лобби в Беларуси формировать не нужно. Оно там всегда было. Но дело в том, что Лукашенко начал занимать не ту пророссийскую позицию, которой от него требовали. Думаю, Россия ради осуществления своей стратегии будет пытаться сформировать какие-то перспективные группы влияния и пул политиков, чтобы на обвале личной власти Лукашенко вышла эта когорта и подхватила власть.

Кого на белорусских выборах должна была бы поддержать Украина? Ей следует поддерживать закон, процедуру и стабильность Беларуси. А выходит, что, кроме Лукашенко, других нет. В конечном итоге, у Лукашенко и Януковича много общего. Они оба – крепкие мужики, без всякой утонченной тяги к дзюдо и играм с блогами и гаджетами, провинциальные директора – один директор автобазы, второй директор совхоза, – которых вынесло наверх на волне геополитической конъюнктуры. Тем более что Янукович не прочь повторить режим стабилизации, который реализовал Лукашенко. В конечном итоге, Януковичу ментально ближе Лукашенко, чем “продвинутые” Путин с Медведевым, ему не нужное слепое копирование путинской модели, ему хотелось бы взять и модель Лукашенко.

Валерий Дымов, директор центра общественно-информационных технологий «Форум» (Украина): ЛУКАШЕНКО УМЕНЬШАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РФ, И ЕГО ПОДДЕРЖИВАЮТ БЕЛОРУСЫ На этих выборах достойной конкуренции Лукашенко не будет. За время его правления оппозиция была распылена. А Россия, невзирая на все свои попытки, не вырастила конкуренцию Лукашенко, поскольку в течение длительного времени он сам возглавлял пророссийское движение и выступал модератором переговоров. Когда Россия поняла, что вырастила сильного лидера, а сильный лидер в сателлитных государствах ей никогда не был нужен, то начала искать альтернативу. Тем более что в последнее время президент демонстрирует движения, которые Россия считает неадекватными. Когда Лукашенко понял, что его политика “пристегивания” России к своим планам и проектам приводит только к росту ее аппетитов, он решил, что следует уменьшать зависимость от российских правительственных чиновников. Договоренности с Уго Чавесом и Венесуэлой относительно поставок нефти или проекты строительства терминала сжиженного газа показывают, в том числе и России, что он пытается быть самостоятельным политиком.

Поддержав в свое время политику Лукашенко относительно уничтожения сопротивления, оппозиции, Россия сама приняла участие в компрометации «третьего сектора». Потому ей будет сложно сформировать влиятельных ставленников среди общественных организаций. И за что Лукашенко теперь критиковать? Он подписал соглашение об ОДКБ, вступил в таможенный союз, Белтрансгаз без пяти минут принадлежит Газпрому.

При этом Беларусь, которая получала дешевые энергоносители, смогла создать белорусское чудо. И когда российские крестьяне из Курщины и Брянщины приезжают в Беларусь и видят значительно больше порядка, чем у них, - это создает определенный дискомфорт правителям Кремля. Лукашенко сохранил определенные социальные стандарты. Вырос бытовой патриотизм белорусского народа. Это сложно назвать национализмом, поскольку эти люди преимущественно не разговаривают на белорусском языке и не осознают белорусские национальные интересы. Но когда соседнее государство, его телеканалы и ее главы рассказывают что-то плохое об их государстве Беларусь, это мобилизует людей на то, чтобы они отстаивали свой способ правления, свою власть, свои интересы. Это такой неосознанный патриотизм. Люди на бытовом уровне считают, что никому не стоит вмешиваться в дела их страны, их экономики. И это дает возможность президенту перестраивать риторику, это мобилизует его движения вроде присоединения к Восточному партнерству, быстро договариваться и переводить в практическую плоскость диверсификацию энергопотоков. Лукашенко не имеет сопротивления, но имеет поддержку, и это помогает белорусскому народу чувствовать себя народом. Как показывает последний социологический опрос, жить в союзе с другим государством желает все меньше людей. А желающих входить в состав одного государства практически не осталось.

Единственный способ, которым Россия сможет свалить Лукашенко, – это создать среди его окружения группу из сотрудников КГБ, военных, сильных правительственных чиновников, исполнителей. От тех людей Лукашенко следует ожидать опасности. Чего-то вроде дворцового переворота.

Не думаю, что Украине нужно пытаться влиять на выбор Беларуси, это все равно ни к чему не приведет. Поскольку Лукашенко имеет поддержку у народа.

Опрашивала Маша Мищенко