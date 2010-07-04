Турки решили избавиться от шумных русских туристов?

Турция вводит запрет на шумные дискотеки после полуночи. Как сообщили турецкие власти, это сделано ради защиты туристов, которые жалуются на шум в ночное время.

"Я получаю сотню электронных писем с жалобами, и мы приняли решение о запрете на шумные ночные развлекательные мероприятия после полуночи", - сообщил министр защиты окружающей среды и лесов Турции Вейсал Эроглу. Он подчеркнул, что заведения-нарушители будут закрываться.

По словам Эроглу, эта мера вводится в интересах приезжающих на отдых и будет даже способствовать туристическому буму. "После прогулок туристы хотят отдыхать в тишине. Я получаю много жалоб на шум из Анталии, Мангавата и Мулы. Все могут веселиться, не мешая другим людям. Мы решили проявлять толерантность до 23:59", - приводит слова турецкого министра Утро.ру.

Российские СМИ уже строят предположения о том, что Турция таким образом намеренно дискриминирует россиян. По мнению журналистов из России, российская молодежь едет в эту страну веселиться по ночам, тогда как спокойно отдыхать хотят туристы из Европы. Таким образом, турки решили избавиться от буйных русских и сделать ставку на пенсионеров и семейные пары с маленькими детьми из Европы.